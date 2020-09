Budget de Montréal: baisse de l’impôt foncier et réduction des dépenses réclamées

Afin de réduire ses dépenses, la Ville de Montréal doit se concentrer sur l’entretien des infrastructures existantes avant de dépenser pour en bâtir de nouvelles comme le Réseau express vélo.

C’est une des recommandations faites par la Fédération canadienne des contribuables (FCC) dans son mémoire présenté à la Commission sur les finances et l’administration de la Ville de Montréal.

Dans un communiqué, Renaud Brossard, le directeur Québec de la FCC, a insisté sur l’importance d’avoir «des solutions ambitieuses et des décisions courageuses».

Il réclame une diminution des dépenses et une réduction des impôts fonciers de 7 % aussi bien pour les résidents que pour les commerçants. La mesure amputerait 346,7 millions $ dans les coffres de la Ville, selon cet organisme qui milite pour moins d’impôts et plus d’imputabilité au gouvernement.

Au total, pour équilibrer le budget de Montréal, la FCC propose plusieurs solutions qui permettraient d’avoir un surplus budgétaire de 9,6 millions $ pour 2021. Elle soutient que la COVID-19 a «permis de faire ressortir le caractère économiquement insoutenable de ses dépenses».

Outre l’impôt foncier, la Fédération suggère de mettre sur la glace les projets de nouvelles infrastructures, comme le Réseau express vélo.

La FCC souhaite aussi que Montréal s’attaque à la rémunération des employés municipaux, qui selon elle coûte près de 2,4 milliards $ par année aux contribuables montréalais.

Ainsi, elle recommande de réduire la rémunération des employés de 15 %, et les salaires des élus de 15 % - une économie estimée de 403,7 millions $ - sans toutefois détailler la façon de le faire. À noter que la rémunération et les conditions de travail de la vaste majorité des employés sont assujetties à des conventions collectives.

«La Ville a le devoir moral de mettre en place une stratégie de rationalisation de ses dépenses de rémunération avant de demander tout effort additionnel aux contribuables montréalais qui, rappelons-le, ont eux aussi connu des pertes financières aux suites de la pandémie», a précisé la Fédération canadienne des contribuables.

Rappelons que les municipalités ont l’obligation, chaque année, de déposer un budget équilibré, tel que prévu par la loi. De plus, malgré les pertes engendrées par la crise sanitaire, notamment en raison de la chute de l’achalandage dans le transport en commun, le gouvernement Legault ne permettra pas aux municipalités de boucler leur année avec un déficit budgétaire.