Deux autres enseignants de la polyvalente Deux-Montagnes infectés

Deux autres enseignants de la polyvalente Deux-Montagnes ont été infectés par la COVID-19, a fait savoir l’établissement mardi soir.

L’ajout de ces nouveaux cas porte ainsi à six le nombre total d’infections au sein du personnel de l’école secondaire situé dans les Laurentides.

Les deux nouvelles personnes ayant été testées positives à la COVID-19 étaient déjà en isolement, a indiqué Michel Perron, le directeur de l’établissement, dans un courriel envoyé aux parents, dont TVA Nouvelles a obtenu copie.

Une vingtaine de personnes avaient été mises en isolement après la déclaration des premiers cas dans cette école.

«Dans un cas, l’enquête de la Santé publique a conclu qu’il n’y avait aucune conséquence sur notre milieu, ni pour le personnel, ni pour les élèves», peut-on lire dans la missive.

«Pour le 2e cas, l’enquête qui s’est terminée en fin d’après-midi permet au CISSS des Laurentides d’établir un risque faible pour certains groupes d’élèves», ajoute-t-on.

M. Perron a par ailleurs précisé que tous les élèves jusqu’ici considérés à risque «modéré» d’être infectés ont reçu un résultat négatif à leur test de dépistage.

La direction explique dans un dernier temps qu’elle continuera «à améliorer nos façons de faire et nos procédures pour que les consignes sanitaires soient encore plus efficaces et respectées».