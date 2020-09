Elon Musk est maintenant plus riche que Mark Zuckerberg

La fortune d’Elon Musk s’élève maintenant à 115 milliards $, lui permettant ainsi de dépasser Mark Zuckerberg, PDG de Facebook, sur la liste des personnes les plus riches de la planète, selon Bloomberg.

L’augmentation de la richesse de Musk a été propulsée par la folle hausse de 12% de la valeur de l’action de Tesla survenue lundi, après la division de l’action à cinq pour un.

Le fondateur de Tesla devient ainsi la troisième personne la plus riche sur la planète, d’après l’index des milliardaires de Bloomberg. Seuls Jeff Bezos et Bill Gates sont plus fortunés que Musk à présent.

Le top 5 mondial des milliardaires est constitué de Bezos, Gates, Musk, Zuckerberg et Bernard Arnault, le PDG de la compagnie de produits de luxe LVMH en France.

En plus de Tesla, Musk a aussi fondé SpaceX, The Boring Company, Hyperloop et OpenAI, entre autres.

Les parts de Tesla ont clôturé en hausse de 12,5% lundi, à 498,32 $ par action, soit 1800 $ moins cher que la valeur unitaire de vendredi dernier.