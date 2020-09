Le retrait de pistes cyclables demandé dans Notre-Dame-de-Grâce

Des résidents du quartier Notre-Dame-de-Grâce à Montréal demandent le retrait immédiat de pistes cyclables temporaires aménagées sur la rue de Terrebonne.

Une piste cyclable de chaque côté de la rue, installée entre l’avenue Girouard et l’avenue Madison le 17 juillet dernier, a supprimé plus de 250 places de stationnements et fait sauter les possibilités de s'arrêter des deux côtés de la rue, a fait valoir mardi un groupe de citoyens réunis devant l'église Saint-Monica.

Malgré la grogne entourant le projet d’aménagement, un second segment de la piste cyclable a été aménagé sur la rue entre l’avenue Madison et le boulevard Cavendish vendredi dernier. Le stationnement et l’arrêt des véhicules des deux côtés de la rue ont également été prohibés.

Rappelons que le conseil d’arrondissement avait voté de manière unanime pour l’aménagement de pistes sur plusieurs rues, incluant la rue de Terrebonne, dans le contexte de crise sanitaire le 22 juin dernier.