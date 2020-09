Les limites de vitesse réduites implantées en 2021 à Québec

D'abord annoncée pour 2020, la réduction des limites de vitesse dans les quartiers résidentiels de Québec ne sera effective qu'au moment de la rentrée 2021.

La pandémie a changé les plans de l'administration Labeaume dans l'implantation des changements qu'elle veut apporter avec sa nouvelle politique de sécurité routière 2020-2024. Alors qu'elle avait annoncé que les nouvelles limites de vitesse de 30 ou 40 km/h dans les quartiers seraient implantées dès le printemps 2020, elles ne le seront finalement qu'au printemps prochain. L'ensemble de la signalisation sera complétée pour la rentrée 2021.

Cependant, les mois de pandémie ont permis à la Ville d'effectuer la réflexion complète et d'identifier l'ensemble des rues dont on doit modifier les limites, a indiqué mardi le maire, Régis Labeaume.

Il a réitéré que les gens de Québec doivent ralentir, afin d'assurer une meilleure sécurité pour tous les usagers. La politique de sécurité routière, pour laquelle 60 millions $ seront investis, mettra de l'avant plusieurs actions pour y arriver.

Cette année, 9,5 M$ seront investis. Parmi les actions, on prévoit sécuriser les trajets scolaires, implanter des traverses piétonnes clignotantes, corriger les sites où les accidents sont fréquents, aménager de nouveaux trottoirs et sensibiliser les citoyens à ralentir et à demeurer courtois sur la route.

Dans un quartier, une réduction de la vitesse de 50 km/h à 30 km/h permet de faire un gain de temps de 48 secondes, a souligné le maire. «Si vous ne respectez pas la limite de 30 km/h pour sauver ces 48 secondes, ça va augmenter de six fois le risque de provoquer la mort d'un piéton dans une collision. Probablement un voisin ou un enfant d'un voisin. Ça n'a pas de sens et c'est ça qu'il va falloir expliquer à la population.»