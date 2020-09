Rentrée scolaire 2020 repoussée en Grèce

La rentrée scolaire a été repoussée d'une semaine au 14 septembre «avec de strictes mesures d'hygiène», a annoncé mardi la ministre de l'Éducation grecque, Niki Kerameus, lors d'une conférence de presse.

«Toutes les classes dans tout le pays vont faire leur rentrée le 14 septembre, un laps de temps nécessaire étant donné que tous les citadins ne sont pas encore rentrés de vacances», a expliqué la ministre.

La rentrée était initialement prévue le 7 septembre. Le gouvernement grec avait appelé les parents d'élèves à rentrer plus tôt de leurs vacances d'été pour permettre aux élèves de rester au moins dix jours chez eux avant la rentrée.

Mais selon le porte-parole du gouvernement, Stelios Petsas, «environ 85% des Athéniens sont rentrés de vacances», ce qui ne permet pas de maintenir la rentrée au 7 septembre.

Les masques seront obligatoires pour les élèves et les enseignants dans toutes les classes et «distribués gratuitement dans toutes les écoles du public et du privé», a précisé Niki Kerameus.

Environ 5 millions de masques en tissu vont être distribués aux élèves et aux enseignants.

Afin d'éviter toute propagation du virus, tous les élèves du pays se verront aussi distribuer une «gourde à eau».

Des gels hydroalcoliques seront aussi disposés dans tous les établissements, désinfectés régulièrement.

Les voyages scolaires, les séminaires sont pour le moment annulés et les récréations seront organisées de manière décalées afin que toutes les classes ne soient pas en même temps dans la cour.

Les horaires des écoles maternelles et primaires seront rallongés pour éviter que les grands-parents ne gardent les enfants les après-midis comme le veut la tradition grecque.

Des tests aléatoires pourront aussi être menés dans certains établissements, a également précisé la ministre de l'Éducation.