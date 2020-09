Un adolescent de la Côte-Nord manque toujours à l'appel

La Sûreté du Québec (SQ) demande l’aide de la population pour retrouver un adolescent de Baie-Comeau âgé de 16 ans qui manque à l'appel depuis près de trois semaines. Une adolescente du même âge aussi disparue sur la Côte-Nord vient d'être retrouvée saine et sauve dans un logement de Sept-Îles. Elle se porterait bien.

• À lire aussi: Disparition d’adolescents sur la Côte-Nord

Mike Saint-Laurent-Langlois, de Baie-Comeau, est disparu depuis le 8 août dernier. La dernière fois qu’il a été vu, il marchait sur la rue Langevin et portait un chandail mauve de style «kangourou», des pantalons courts noirs et des souliers gris.

M. Saint-Laurent-Langlois mesure 1,80 m (5 pieds et 11 pouces) et pèse 52 kg (130 lb). Il a les yeux verts, les cheveux bruns mi-longs et a le teint particulièrement pâle.

De son côté, Lydie Dominique-Jack a été retrouvée dans un logement de Sept-Îles vers 14h30 cet après-midi et se porte bien selon les informations transmises par la Sûreté du Québec. L'adolescente de 16 ans manquait à l'appel depuis le 27 août dernier.

D’après la SQ, les proches de Mike Saint-Laurent-Langlois qui demeure introuvable ont des raisons de craindre pour sa sécurité.

Toute personne qui l'apercevrait est priée de communiquer avec le 911. De plus, toute information pouvant permettre de le retrouver peut être communiquée, confidentiellement, à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.