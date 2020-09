Audiences pour le projet d’agrandissement du site d’enfouissement Lachenaie

Les audiences publiques pour le projet d’agrandissement du site d’enfouissement de Lachenaie, à Terrebonne, commenceront le 28 septembre prochain.

C’est ce qu’a fait savoir mercredi le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) après avoir reçu un mandat en ce sens, d’une durée maximale de 4 mois, du ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques.

Ce lieu d'enfouissement accepte les matières résiduelles d'origines résidentielle, commerciale et industrielle provenant entre autres de la grande région de Montréal, de Laval et de la majeure partie des villes et municipalités des couronnes Nord et Sud.

«La commission d’enquête souhaite consulter les citoyens pour connaître leurs préoccupations en lien avec le projet afin de mieux cerner les enjeux qu’ils estiment importants», peut-on lire dans un communiqué du BAPE.

La commission d’enquête sera présidée par Marie-Hélène Gauthier et Jean Hébert agira comme commissaire.

Complexe Enviro Connexions, qui exploite ce lieu d'enfouissement technique (LET), souhaite agrandir sa superficie de 19,2 ha, pour répondre à une partie des besoins d'enfouissement de la Communauté métropolitaine de Montréal et de sa périphérie.

Le coût des travaux est estimé à 2,5 millions $.

Le ministre a réclamé une commission d’enquête en raison des «enjeux que soulève le projet, notamment sur les impacts relatifs aux nuisances liées aux odeurs et au bruit pour la population environnante, aux émissions de gaz à effet de serre et à la justification du besoin d’enfouissement».