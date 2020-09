Bianca Longpré est enceinte

Bianca Longpré, connue aussi comme «la mère ordinaire», a annoncé sa grossesse sur ses réseaux sociaux mercredi soir.

Celle qui est aussi la conjointe de l’humoriste François Massicotte a partagé une photo de ses TRÈS nombreux tests de grossesse sur son compte Instagram, mais également une vidéo sur Facebook où elle explique son cheminement en clinique de fertilité.

«Et voilà, on peut le dire officiellement: je couve un 4e Massi-Long!», annonce-t-elle en préambule.

«Le 25 août dernier j'ai reçu un bel embryon à la clinique Fertilys. Et après 27 tests de grossesse et un test de sang.... c'est positif! Bien sûr, y'a jamais rien de certain mais ça m'tentait pas de le cacher. Si jamais, par malchance, la grossesse arrête, il nous reste des embryons congelés pour d'autres essais. Ça fait aussi parti de la vie. Pour l'instant on est bien heureux!», a-t-elle précisé très honnêtement.

Bianca Longpré remercie ensuite longuement les professionnels qui l’accompagnent dans ce processus.

«À toutes celles qui sont dans le processus : COURAGE. Je pense à vous», conclut-elle.

Bianca Longpré et François Massicotte sont déjà les parents de trois enfants adoptés : Ricci, Mimi et Billy.