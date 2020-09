Plusieurs nouvelles ont retenu l’attention de nos équipes de journalistes à travers la province. Voici en quelques secondes ces nouvelles qui font jaser chez vous.

À Trois-Rivières, plusieurs dizaines de personnes handicapées ont manifesté, un peu partout au Québec, pour demander au gouvernement Legault d'améliorer le salaire des préposés à domicile.

Toujours à Trois-Rivières, les étudiants universitaires ont repris les cours. Une rentrée bien tranquille, les corridors étaient presque vides.

À Sainte-Rose-du-Nord, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, un homme d'une cinquantaine d'années est porté disparu depuis hier midi lorsqu'il aurait quitté son domicile en VTT.

Au Bas-Saint-Laurent, le manque de relève touche l'ensemble des paroisses de l'Est du Québec et de la province. Au diocèse de Rimouski, le nombre de prêtres actifs a diminué de plus de moitié dans les cinquante dernières années.

