«C’est une occasion de se rappeler que l’on vit avec le virus»

Le foyer d’éclosion de COVID-19 du bar Le Kirouac est un «avertissement» à tous et une occasion de se rappeler que l’on vit avec le virus selon Mario Dumont.

• À lire aussi: Plus d’une cinquantaine de cas liés au bar Kirouac à Québec, trois écoles touchées

• À lire aussi: Au moins trois clients contaminés sont allés au bar La Gamelle à Québec malgré les avertissements

• À lire aussi: Éclosion de COVID-19: «Les gens viennent dans un bar pour se divertir»

Rappelons qu’une quarantaine de clients et employés du bar ont été déclarés positif au nouveau coronavirus après une soirée karaoké. Dix autres personnes ont ensuite été contaminées, dont des cas dans des écoles de la région.

«Ça reste pour moi un avertissement, une occasion de se rappeler que l’on vit avec et on ne sait jamais dans quel établissement, on sait jamais dans quelle soirée, par mégarde, une personne peut se retrouver avec la maladie», a affirmé l’animateur.

«Je suis d’accord avec le docteur Arruda que fermer tous les bars, fermer tous les karaokés... Dans la plupart des endroits, ça se passe bien», a-t-il ajouté.

Mario Dumont pense qu’il faudrait plutôt agir contre les gens qui se savent atteints et qui continuent les sorties malgré tout.

«Le Dr Girard, à Québec, a reconnu qu’une personne, sinon plus, a menti à la santé publique. On parle donc de gens conscients qu’ils avaient la COVID (...) et qui continuaient les sorties. Ça, c’est drôlement irresponsable et c’est quelque chose qu’on devra sanctionner», a-t-il lancé.

«Je comprends qu’une personne qui a la COVID sans s’en rendre compte devient un contaminateur contre son gré, il faut pardonner ça. Mais quelqu’un qui a son test positif entre les mains, qui se promène allégrement, ça, c’est drôlement irresponsable et il faudra que ce soit sanctionné.»