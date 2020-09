COVID-19: une classe placée en isolement à Rimouski

La santé publique du Bas-Saint-Laurent, une région peu affectée jusqu'à maintenant, a confirmé en fin de journée mercredi trois nouveaux cas de COVID-19 sur son territoire, dont un forçant la mise en quarantaine de toute une classe d'une école primaire de Rimouski.

À l’École du Grand-Pavois, un enfant qui fréquente le pavillon Saint-Yves a reçu un résultat positif à un test de dépistage. Tous les élèves de sa classe ont été retirés de l’établissement.

Les 24 élèves et l’enseignante doivent subir un test de dépistage dans les prochaines heures. La bulle-classe a été placée en isolement.

La direction de l’établissement a envoyé une lettre aux parents pour les informer de la situation. La santé publique a aussi un message pour les parents. «Si on ne vous a pas contacté comme famille, c’est que votre enfant n’était pas un contact significatif ou élevé qui nécessite de faire quelque chose comme un test», a expliqué le directeur de la santé publique du Bas-Saint-Laurent, Dr Sylvain Leduc.

«Donc, toutes les familles de la classe, tous les amis proches, toutes les personnes qui auraient pu être en contact avec cet enfant, on les a déjà rejointes, a-t-il ajouté. [...] On vous demande seulement d’être éveillé sur les symptômes.»

L’école demeure ouverte et les autorités de la santé soulignent que le protocole mis en place a bien fonctionné.

La direction régionale de la santé publique a, par ailleurs, confirmé trois nouveaux cas sur le territoire de Rimouski. Un appel à la vigilance et à la prudence a été lancé.

«On reste calme, mais ça permet de rappeler qu’avec trois cas à Rimouski dans une journée qui ne sont pas reliés, le virus est présent et circule», a soutenu le Dr Leduc.

«À la veille d’une fin de semaine allongée, il faut rappeler aux gens l’importance de respecter les consignes et de ne pas organiser des partys de plus de 10 personnes à l’intérieur et à l’extérieur, de garder les mesures de distanciation parce que si on laisse tomber la garde, le virus, il est présent et c’est toute la rentrée scolaire qui pourrait être fragilisée», a-t-il dit.

Les trois nouveaux cas devraient se retrouver dans le bilan national de jeudi. La région compte maintenant 77 cas depuis le début de la pandémie.