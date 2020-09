Deadmau5 en mode cinéparc au Théâtre Royalmount

Le célèbre producteur de musique électronique canadien Deadmau5 performera au théâtre Royalmount devant une foule de voitures les 18 et 19 septembre prochains.

Le spectacle, qui se tiendra sur le site du futur complexe Royalmount, près de la jonction des autoroutes 15 et 40 sur l’île de Montréal, permettra aux intéressés de réentendre des classiques tels «Strobe», «I Remember» et «Ghost N Stuff».

Celui reconnu pour son casque iconique en forme de tête de souris était attendu en août dernier au festival ÎleSoniq au parc Jean-Drapeau. Il devait offrir deux prestations dont une sous son alias techno «Testpilot». L’événement a été annulé en raison de la pandémie de COVID-19.

Joël Zimmerman, l’homme derrière Deadmau5, a remporté divers honneurs à travers sa carrière tel le meilleur DJ international aux DJ Awards et trois Juno, en plus d’avoir été sélectionné à six reprises aux Grammy Awards.

Des billets en vente au coût de 175 $ plus taxes par véhicule (quatre personnes) sont toujours accessibles pour la journée de samedi. Le coût pour un passager additionnel est de 40$. Le vendredi, le prix s’élève à 344 $. Le nombre de personnes admises par véhicule doit correspondre au nombre de ceintures de sécurité, demandent les organisateurs de l’événement.

Les portes ouvrent à 18h30 et le concert débute à 20h les deux jours.