Incendies en Californie: une soixantaine de pompiers québécois en renfort

Une soixantaine de pompiers forestiers québécois de la SOPFEU sont partis prêter main-forte à leurs compatriotes de la Californie, aux prises avec d'importants feux de forêt.

Les sapeurs se sont envolés ce matin et iront combattre «des feux qui font rage dans la Forêt nationale de Plumas, située au nord de la Californie», a indiqué la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU). Les Québécois passeront deux semaines à épauler leurs collègues américains.

La forêt nationale de Plumas est affectée par cinq incendies, dont trois majeurs, qui couvrent une superficie d'environ 26 hectares. L'un d'entre eux, l'incendie de Bear, n'est contenu qu'à 14 %, selon une mise à jour du service des forêts des États-Unis publiée mercredi.

Plus de 1600 pompiers et des dizaines d'hélicoptères et d'avions-citernes luttent déjà contre ces incendies.

Par ailleurs, deux avions-citernes et leurs équipages se sont envolés du Québec pour se joindre aux équipes des pompiers du Comté de Los Angeles dans les derniers jours. Ils sont arrivés à Los Angeles lundi et se sont joints à la lutte contre les incendies de broussailles qui ravagent le territoire dès le lendemain.

Le Comté de Los Angeles loue depuis maintenant 27 ans les services de deux avions de la SOPFEU lors de la saison automnale.

Après avoir connu un été chargé avec 627 incendies – 214 de plus que la moyenne des dix dernières années – qui ont ravagé un territoire 73 % plus vaste qu'à l'habitude, les pompiers de la SOPFEU connaissent un début de septembre tranquille avec un seul incendie en activité au Québec.