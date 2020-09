La ministre Charest confirme l’absence de communication

Un manque de communication. C’est de cette façon que la ministre du Sport, Isabelle Charest, explique la rentrée chaotique des élèves des programmes sport-études et des activités parascolaires, la semaine dernière.

«La première chose était de faire la rentrée scolaire la plus sécuritaire possible. Où il y a eu une problématique, c’est dans la communication», a mentionné Mme Charest après la conférence de presse pour le déconfinement des sports de combat.

«Si d’entrée de jeu, on avait dit: “on fait la rentrée et dans deux semaines, on repart les programmes”, Ça aurait calmé le jeu. C’est là où il y a eu beaucoup d’insatisfaction.»

Legault a tranché

Derrière des portes closes, l’ex-olympienne et le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, ont eu des discussions à ce sujet. Elles ont sûrement été animées. Finalement, c’est le premier ministre, François Legault, qui a tranché dans le dossier en réduisant de deux semaines la période d’attente des étudiants-athlètes.

«Ma préoccupation était de donner accès aux activités sportives le plus rapidement possible, a ajouté Mme Charest. Ma plus grande crainte était que les jeunes, qui sont dans leur sous-sol depuis le mois de mars, ne puissent pas reprendre leurs activités.»

«Le plus longtemps qu’on attend, le plus difficile ce sera.»