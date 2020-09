Le Canada est l'un des pires pays riches au monde pour les enfants, juge l'UNICEF

Le Canada est l'un des pires pays riches au monde pour grandir et avoir une enfance heureuse, juge l'UNICEF dans un rapport qui conclut que «l'enfance est en crise» au pays.

Selon l'organisme des Nations Unies, le Canada arrive seulement au 30e rang sur 38 pays riches dans le monde en matière de bien-être des enfants.

Comme l'étude a été réalisée avant l'arrivée de la pandémie de COVID-19 et de toutes ses conséquences économiques et sociales, la situation des enfants pourrait être aujourd'hui encore plus désastreuse qu'elle ne l'était au pays, a aussi souligné l'UNICEF.

Entre autres, le Canada est un cancre des pays riches pour le taux de suicide chez les adolescents (35e rang), mais aussi parce que près d'un enfant sur quatre n'aime guère sa vie (28e rang) et que 26 % d'entre eux peinent à se faire des amis (23e rang), ce qui traduirait par un faible bien-être des enfants canadiens, juge l'UNICEF.

Le taux de mortalité infantile établie à 0,98 décès par 1000 naissances (28e rang), le fait que le tiers des enfants sont en surpoids ou obèses (29e rang) ou encore le fait qu'un enfant sur cinq vit dans la pauvreté (26e rang) ont aussi été dénoncés par l'organisme.

Seul point positif, l'organisme a indiqué que le Canada se trouve en milieu de peloton en matière d'éducation

«Au Canada, les enfants sont aux antipodes les uns des autres en raison d'importantes inégalités, et aussi aux antipodes des enfants les plus heureux et en meilleure santé des pays riches», s'est indigné le président et chef de la direction d'UNICEF Canada, David Morley, par communiqué.

Celui-ci a plaidé pour l'adoption de politiques visant à améliorer le bien-être des enfants.

Selon l'UNICEF, les pays les plus riches dépensent, en moyenne, 2,38 % de leur PIB pour s'occuper de leurs enfants, contre 1,68 % du PIB au Canada.