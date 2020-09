Le Village québécois d’antan met en vente ses antiquités

Le Village québécois d’antan (VQA) de Drummondville, dans le Centre-du-Québec, organise samedi une vente de ses collections de trésors antiques.

Réplique d’un village québécois francophone du 19e siècle, le VQA, avec plus de 70 bâtiments d’époque proposant une immersion dans le temps, veut se départir de certains objets encombrants de sa collection en organisant un vide-grenier.

«La vente de ces articles que nous détenons en plusieurs exemplaires ou qui n’ont pas trouvé place dans notre décor historique se déroulera sur les perrons des maisons du village», a indiqué Guy Bellehumeur, directeur général du VQA.

L’entrée est gratuite et les visiteurs peuvent accéder au site par les stationnements 3 et 4, habituellement réservés aux employés, et non par la billetterie, a précisé par communiqué l’organisme créé en 1977.

«Nous espérons que les gens seront nombreux à venir encourager un organisme reconnu de la région», a ajouté M. Bellehumeur, évoquant les répercussions financières induites par la pandémie de coronavirus.

Avis aux antiquaires et autres collectionneurs.