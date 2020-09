Parti vert: huit aspirants briguent le poste d’Elizabeth May

Huit candidats, dont les Québécois Meryam Haddad et Dimitri Lascaris, prendront finalement part à la course à la chefferie du Parti vert du Canada, dont l’issue ultime est prévue le 3 octobre.

Pour diriger la formation politique, huit noms vont se retrouver sur le bulletin de vote final: Annamie Paul (ON) et Andrew West (ON), mais aussi Meryam Haddad (QC), Dimitri Lascaris (QC), Courtney Howard (T.N.-O.), Amita Kuttner (CB), David Merner (CB) et Glen Murray (MAN).

Les verts devaient initialement se réunir en octobre prochain à Charlottetown, à l’Île-du-Prince-Édouard, pour élire un nouveau chef, mais l’évènement a été annulé en raison des règles de santé publique en vigueur dans cette province. Le résultat final sera finalement connu lors d'un événement en direct à Ottawa le soir du 3 octobre 2020.

Le vote en ligne sera ouvert aux militants du 26 septembre au 3 octobre 2020 à 15h30 (HAP).

Pour voter, les gens ont jusqu'au 3 septembre, à 23h 59 (HAP), pour devenir membres du Parti. Les verts utilisent un système de vote préférentiel (un membre, un vote).

Rappelons qu’Elizabeth May a quitté ses fonctions de cheffe des verts le 5 novembre dernier après 13 ans à la tête de la formation écologique et après sa quatrième campagne électorale.

«Elizabeth May a élevé le Parti jusqu'à ce qu'il devienne une force politique sur la scène nationale, a confié le directeur général Prateek Awasthi. Elle laisse derrière elle une base solide sur laquelle le prochain ou la prochaine chef pourra s'appuyer.»

Lors du dernier scrutin électoral du 21 octobre dernier, le Parti vert a pu élire trois élus.