Une enquête pour savoir pourquoi t’es pas fine!

Le climat de travail toxique au bureau de la gouverneure générale, Julie Payette, rapporté dans les médias depuis quelques semaines prend une nouvelle tournure. Mario Dumont n’en revient pas.

Une firme vient d'être mandatée par le Bureau du Conseil privé afin de faire la lumière à propos des allégations de harcèlement concernant Mme Payette, selon la société d’État.

«Cette firme a déjà fait des enquêtes semblables dans l’entourage de hauts placés de la sphère politique. Des gens capables de faire du travail très confidentiel et délicat. Penses-tu qu’ils travaillent au salaire minimum?», ironise Mario Dumont.

Notre chroniquer trouve renversant que ce soit les contribuables qui doivent mettre la main dans leur poche pour régler le problème à Rideau Hall.

«Tu entres en fonction et tu te mets à te croire royale. Tu te mets à être pas fine avec le monde en plus de tous tes privilèges. Elle doit convoquer son monde et leur dire qu’elle va changer d’attitude ou quitter ses fonctions pour le bien du pays. Je peux pas croire que tous les contribuables vont payer une firme pour savoir ça!», appuie Mario Dumont.

