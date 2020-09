12 infections dans un même quartier à Sherbrooke

Après le secteur Ascot, à Sherbrooke, voilà que la Santé publique rapporte un nombre de cas anormalement élevé de COVID-19 dans le quartier des Jardins-Fleuris, dans l’est de la ville. Douze personnes ont reçu un diagnostic positif au cours des derniers jours.

La Santé publique voit des points communs entre l'éclosion dans les deux quartiers.

«On remarque un âge commun, 20 à 29 ans, et des liens d’amitié avec des gens dans un autre quartier de Sherbrooke, celui d’Ascot. Alors comme dans Ascot, nous prenons des actions dans le quartier des Jardins-Fleuris. On fait du porte-à-porte, on mobilise les organismes communautaires et des appels automatisés sont faits dans les maisons. On invite les gens à aller se faire tester au centre de dépistage sur la rue Murray et on réfléchit à la possibilité de déployer prochainement une clinique mobile dans le secteur», a dit à TVA Nouvelles le Dr Alain Poirier, directeur de la Santé publique en Estrie.

Les enquêtes épidémiologiques se poursuivent et pourraient permettre d’en savoir davantage.

À deux pas de ce quartier se trouve l’école primaire Cœur-Immaculé, où au moins un enfant a été déclaré positif à la COVID-19. Le Centre de services scolaire de la Région-de-Sherbrooke confirme que les élèves d’une classe sont en isolement à la maison et que les démarches pour assurer un enseignement à distance sont en cours.

Les parents des autres élèves de l’école ont été avisés par courriel jeudi. «Le cas n’est pas dans la classe de mon enfant, mais c’est stressant parce qu’on se demande s’il y a eu un contact», a commenté une mère en entrevue avec TVA Nouvelles.

«C’est inquiétant parce qu’on voit bien que des enfants, ça ne peut pas respecter le deux mètres de distance», a ajouté un père.