187 nouveaux cas et trois décès de plus au Québec

Le Québec compte trois décès de plus dus à la COVID-19 et enregistre 187 nouveaux cas positifs, pour un total de 62 933 cas confirmés et 5767 morts depuis le début de la pandémie.

Les trois décès rapportés jeudi sont survenus avant le 27 août, ce qui signifie qu’aucun décès n’a été déclaré dans les 24 dernières heures.

Il s'agit du pus haut nombre de cas confirmés quotidien depuis la 23 juillet dernier.

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 3 SEPTEMBRE 2020

5767 décès (+3)

62 933 personnes infectées (+187)

100 personnes hospitalisées (-9)

20 personnes aux soins intensifs (stable)

BILAN DES DÉCÈS PAR RÉGION

Bas-Saint-Laurent : 2

Saguenay – Lac-Saint-Jean : 26

Capitale-Nationale : 196

Mauricie-et-Centre-du-Québec : 211

Estrie : 26

Montréal : 3475

Outaouais : 33

Abitibi-Témiscamingue : 4

Côte-Nord : 0

Nord-du-Québec : 0

Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine : 9

Chaudière-Appalaches : 8

Laval : 677

Lanaudière : 221

Laurentides : 268

Montérégie : 611

Nunavik : 0

Terres-Cries-de-la-Baie-James : 0

Hors Québec : 0

Région à déterminer: 0

Total: 5767 décès

BILAN DES CAS PAR RÉGION

Bas-Saint-Laurent : 78

Saguenay – Lac-Saint-Jean : 378

Capitale-Nationale: 2153

Mauricie-et-Centre-du-Québec : 2152

Estrie : 1301

Montréal : 29 936

Outaouais : 864

Abitibi-Témiscamingue : 189

Côte-Nord : 128

Nord-du-Québec : 8

Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine : 213

Chaudière-Appalaches : 620

Laval : 6338

Lanaudière : 4867

Laurentides : 4273

Montérégie : 9379

Nunavik : 17

Terres-Cries-de-la-Baie-James : 10

Hors Québec: 27

Région à déterminer: 2

Total: 62 933 cas confirmés