Woody Belfort, 24 ans, est atteint du syndrome de Little, une forme de paralysie cérébrale qui le prive de l’usage de ses jambes. Pourtant, rien n’arrête l’athlète et conférencier qui carbure aux défis et qui milite activement pour une meilleure accessibilité des personnes à mobilité réduite.

La biographie «Woody Belfort : pourquoi marcher quand on peut voler? », de Maryse Pagé, vient de voir le jour et fait l’éloge de Woody Belfort, jeune homme qui fait largement parler de lui pour ses moult prouesses physiques et pour son inspiration envers les jeunes: le tout, en fauteuil roulant.

«Mon objectif principal est de parler aux jeunes et de démontrer qu’ils ont plein d’options devant eux, il faut juste qu’ils aient confiance en eux (...)», explique Woody à Denis Lévesque.

Pour en arriver là aujourd’hui, Woody Belfort a fait preuve de résilience et d’une grande maturité après que son père l’ait abandonné, refusant d’élever un enfant handicapé. Malgré tout, le jeune homme dit avoir appris de son absence.

Il m’a appris qu’«il ne faut pas abandonner quelque chose même quand tout va mal, parce que ça peut bien aller plus tard», mentionne-t-il sur les ondes de LCN.

Questionné par rapport au titre de la biographie qui le met en lumière, Woody Belfort explique que «tout le monde est capable de marcher, alors que voler est réservé à ceux qui regardent vers le ciel et qui s’imaginent se propulser dans les airs».

Le livre «Woody Belfort : pourquoi marcher quand on peut voler? » aux éditions de l’HOMME est disponible partout.

