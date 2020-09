Comment distinguer allergies saisonnières et COVID-19?

Toux sèche, difficulté à respirer, congestion, fatigue... tels sont quelques symptômes communs à la COVID-19 et aux allergies saisonnières. Pourtant, le coronavirus causé par une infection est bien loin de la rhinite allergique, qui traduit une hypersensibilité à certains pollens.

D’abord, la COVID-19 est une maladie respiratoire contagieuse causée par une infection par un nouveau coronavirus (appelé SARS-CoV-2, le virus qui cause le COVID-19).

Quant aux allergies saisonnières, elles sont déclenchées par le pollen en suspension dans l'air ce qui peut entraîner une rhinite allergique saisonnière, qui affecte le nez et les sinus et une conjonctivite allergique qui affecte les yeux.

La COVID-19 et les allergies saisonnières partagent de nombreux symptômes, mais il existe des différences clés entre les deux, rappelle les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC), principale agence fédérale des États-Unis en matière de santé publique.

À titre d’exemple, la COVID-19 peut provoquer de la fièvre, qui n’est pas un symptôme courant des allergies saisonnières.

Parmi les symptômes directement associés à la maladie à coronavirus, notons la fièvre et les frissons, des douleurs aux niveau du muscle et du corps en entier, une perte soudaine du goût ou de l’odorat, la nausée ou les vomissements et finalement, la diarrhée.

Les symptômes observés tant dans les cas de COVID-19 que des allergies saisonnières sont la toux, le souffle court ou la difficulté à bien respirer, la fatigue, les maux de tête, la gorge irritée, la congestion ou le nez qui coule.

Les yeux larmoyants qui démangent et les éternuements sont quant à eux des symptômes associés aux allergies saisonnières qui, comme son nom l’indique, reviennent aux mêmes périodes de l’année.

Comme certains symptômes de la COVID-19 et des allergies saisonnières sont similaires, il peut être ardu de différencier les deux. En présence de symptômes communs, les CDC recommandent de passer un test de dépistage au coronavirus pour éliminer tout doute.