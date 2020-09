COVID-19: en cour pour que leurs enfants n’aillent pas en classe

Des parents qui refusent d’envoyer leurs enfants à l’école en raison de la COVID-19 vont plaider leur cause au tribunal ce matin, dans l’espoir de forcer le gouvernement à permettre les classes à distance.

• À lire aussi: Une 7e école de Québec touchée par la COVID-19, près de 200 élèves en congé forcé

• À lire aussi: Prof à la maison, élèves en classe

• À lire aussi: COVID-19 : quand doit-on retirer des enfants de l’école ou de la garderie?

« Sans cela, les parents et leurs enfants seront obligés de prendre des risques en attendant que les autorités en apprennent plus sur l’effet qu’à la COVID-19 sur les enfants », peut-on lire dans la demande intentée par six mères québécoises, dont Politimi Karounis.

Mme Karounis est la mère de trois enfants inscrits à l’école primaire. La dame, qui souffre d’une faiblesse immunitaire, dit s’être inquiétée quand elle a appris que ses enfants seraient dans des classes allant de 15 à 35 élèves.

Dans le document de cour, elle indique qu’initialement, sa demande d’accommodement avait été bien reçue, pour finalement être refusée en raison de l’obligation pour ses enfants d’être présents en classe.

« La seule option qui s’offre à moi pour le moment, c’est l’école à la maison, mais cela signifie qu’on perdra notre place à l’école », a-t-elle expliqué ce matin, au palais de justice de Montréal.

Depuis la rentrée scolaire, ses enfants n’ont pas été en cours et elle a n’a pas eu le choix une demande pour l’enseignement à la maison même si cela ne l’enchante guère, a-t-elle expliqué.

« C’était une décision difficile à prendre », a-t-elle assuré, disant avoir des échos de « centaines de parents » qui attendent impatiemment la décision du juge.

L’audience, devant le juge Frédéric Bachand de la Cour supérieure, est prévue pour durer toute la journée.

Plus de détails à venir.