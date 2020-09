COVID-19: la fin de la PCU inquiète au Saguenay

La fin de la PCU laisse entrevoir des temps difficiles pour de nombreux prestataires, notamment au Saguenay où l'inquiétude se fait sentir.

• À lire aussi: Les retards de versement de la PCU dus à des vérifications additionnelles

Dans quelques semaines, des milliers de citoyens cesseront de recevoir les 2000 $ de la Prestation canadienne d’urgence (PCU), une mesure phare déployée au plus fort de la crise sanitaire par le gouvernement Trudeau.

«Les gens sont submergés; ils ne savent pas de quelle façon ils vont s'en sortir », a fait savoir Hélène Thériault, conseillère budgétaire au service budgétaire et communautaire de Chicoutimi.

Nadia Simard comprend cette réalité. «Un jour, je n'avais plus d'emplois, plus de ressources financières...j'ai rencontré madame, Hélène Thériault, et elle m'a sauvée», a-t-elle expliqué.

La conseillère financière aidera d'ailleurs plusieurs autres citoyens prochainement, car à son lieu de travail, les appels se multiplient. «D'après moi, il y a vraiment un lien à faire avec la fin imminente de la PCU, a-t-elle souligné. Les gens retournent [...] sont un peu incertains.»

Plusieurs sont déjà préoccupés par la situation, mais selon Hélène Thériault, le pire pourrait être à venir. «Le montant de 2000 $ que les gens recevaient sera imposable. Ils ont eu la totalité du montant, ça va brasser dans pas long», a-t-elle soutenu.

Autre élément inquiétant: les déclarations d'impôts pour l'année 2019 se font tard cette année. «Normalement, les autres années en début juin, ça fait longtemps que les gens avaient fait leur déclaration», a-t-elle souligné.

«Depuis le 1er juin, on a constaté 200 nouvelles demandes de rapports d'impôts pour 2019, a-t-elle ajouté. Nous sommes en septembre, si des citoyens n’ont toujours pas fait leur rapport, tous les crédits auxquels les gens avaient droit pourraient être coupés en octobre.»

Cependant, s'informer auprès des professionnels peut être une solution. « J'ai réussi quand même à m'en sortir. Je suis certaine que pour d'autres c'est possible », a fait savoir Nadia Simard.