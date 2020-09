Hugo Girard est jugé sans en avoir été avisé

L’animateur et ancien « homme fort » Hugo Girard conteste une décision de la Régie des alcools, des courses et des jeux, qui lui reproche d’avoir pris part à un « combat concerté » – un acte criminel – lors d’un événement caritatif en septembre.

« [S]i aucune accusation n’a été formellement portée contre moi, c’est parce qu’il n’y avait pas matière à une condamnation criminelle et que la RACJ n’est pas compétente à cet effet », estime Hugo Girard dans sa déclaration assermentée, déposée au palais de justice de Montréal.

Le 20 septembre 2019, il avait accepté de participer à un combat contre l’ancien combattant des arts martiaux mixtes Patrick Côté dans le cadre d’un gala de boxe afin d’amasser des fonds pour le Défi sportif AlterGo, dont il était le porte-parole.

S’il était bien au fait qu’une audition s’était tenue après l’événement devant la RACJ en lien avec la présence de motards, l’homme de 48 ans a été choqué d’apprendre que la Régie en avait profité pour le passer à procès, sans même le prévenir.

Devant le fait accompli

Ce n’est que le 31 juillet qu’il a été placé devant la décision de la RACJ, dans laquelle plusieurs paragraphes « préjudiciables » indiquaient que lui et son adversaire avaient participé à un « combat concerté », soit un combat arrangé entre deux personnes qui n’est pas encadré par un organisme, ce qui est un acte criminel.

« Si j’avais su que j’étais accusé d’avoir commis un acte criminel, j’aurais eu l’opportunité de me faire entendre à cet effet [...] Dans tous les cas, je suis placé devant le fait accompli des agissements du volet administratif et du contentieux de la RACJ », peut-on lire.

De plus, la décision mentionne que les faits n’ont pas été contestés, ironise-t-il.

Sa réputation en jeu

En plus de possiblement nuire à l’obtention d’un permis d’organisateur de boxe pour sa compagnie, il déplore que cette décision le dépeigne comme un criminel, lui qui soutient avoir remis tous les fonds du spectacle à une œuvre de bienfaisance.

« [C]ela porte atteinte à ma réputation et à mon image, en plus de violer mes garanties constitutionnelles quant au droit d’être entendu et au processus judiciaire qui en découle », est-il écrit.

De plus, il indique aussi n’avoir pas été informé par la RACJ qu’il pourrait y avoir un quelconque problème avec le spectacle, qui avait été accrédité par une fédération amateur, selon lui.

« [E]n appliquant le raisonnement de la Décision, [...] chaque entraînement, match de lutte ou démonstration devrait être sanctionné criminellement, bien que ce type d’activité se déroule quotidiennement au Québec », conclut-il, en ajoutant que même le premier ministre du Canada Justin Trudeau et l’ancien maire de Mont-réal Denis Coderre ont déjà fait exactement ce de quoi on l’accuse.

Il demande à la cour d’annuler la décision de la RACJ. La Régie n’a pas souhaité émettre de commentaire.