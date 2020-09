«J'ai été étranglée» : Paris Hilton violentée dans plusieurs relations

Paris Hilton a parlé de ses précédentes relations abusives et de l'impact qu'elles ont eu sur elle, lors d'une entrevue avec People pour la promotion de sa nouvelle série sur YouTube, This Is Paris.

La vedette de téléréalité a avoué avoir eu cinq relations avec des petits amis qui l'ont maltraitée.

«J'ai été étranglée, j'ai été frappée, j'ai été attrapée de manière agressive. J'ai subi des choses que personne ne devrait subir», a-t-elle déclaré au magazine.

La jeune femme de 39 ans a expliqué qu'elle avait accepté ce comportement cruel comme étant «normal», car elle s'était habituée au harcèlement pendant son séjour à Provo Canyon, un pensionnat de l'Utah.

«Ils avaient tous l'air si gentils, puis ils apparaissaient sous leur vrai jour. Ils étaient jaloux, sur la défensive ou essayaient de me contrôler, se souvient-elle, ajoutant : il arrivait un moment où ils devenaient physiquement, verbalement et émotionnellement abusifs.»

En réfléchissant sur cette période de sa vie, Paris Hilton a indiqué qu'à l'époque, elle ne comprenait pas l'amour ou les relations : «Je pensais que le fait qu'ils deviennent si fous signifiait qu'ils étaient amoureux de moi. Avec le recul, je n'arrive pas à croire que j'ai laissé les gens me traiter comme ça.»

La vedette de la téléréalité a aussi insisté sur le fait que si elle était allée dans une meilleure école, elle n'aurait jamais rencontré Rick Salomon, qui a filmé la fameuse sex-tape 1 Night in Paris.

«J'ai rencontré la pire personne que je pouvais rencontrer et si je n'étais pas allée à Provo, je n'aurais pas envisagé de le laisser entrer dans ma vie», a-t-elle regretté.

Cependant, Paris Hilton a maintenant trouvé le véritable amour et le bonheur avec son actuel petit ami, l'entrepreneur Carter Reum, et elle exulte : «Avant, je ne pense pas que j'étais vraiment prête pour une bonne relation, mais j'ai tellement appris et je suis si reconnaissante d'avoir trouvé mon partenaire idéal.»