La fermeture des écoles, un frein pour la reprise économique

La fermeture prolongée des écoles dans certaines régions des États-Unis compromet non seulement l'avenir des élèves, mais encore la pleine reprise économique du pays, a souligné jeudi Charles Evans, gouverneur de l'antenne de la Banque centrale de Chicago.

«Pour les enfants, les coûts d'apprentissage et de socialisation perdus sont potentiellement énormes», a-t-il déclaré jeudi au cours d’un discours dans l'Indiana.

«En outre, la dépendance de l'apprentissage à distance vis-à-vis de l'accès à Internet augmente la possibilité que les étudiants de nombreuses zones rurales et les ménages défavorisés soient davantage laissés derrière leurs pairs», note-t-il.

Aux États-Unis, les écoles publiques de Miami, de Los Angeles et Washington DC sont restées portes closes en cette semaine de rentrée.

Or «éduquer les élèves à la maison présente d'énormes défis pour les parents», poursuit M. Evans.

«Qui sera à la maison pour surveiller les enfants? Si les parents peuvent travailler à distance, seront-ils en mesure de le faire efficacement? Quelle flexibilité les parents ont-ils pour s'adapter à l'évolution des exigences scolaires?», interroge-t-il.

Tout cela fait courir le risque de «coûts vraiment dévastateurs», dit-il.

Il constate par exemple qu'avec le stress «énorme» supplémentaire sur les familles et compte tenu des besoins «concurrents de santé de la famille, de revenus, de scolarisation et de surveillance des enfants», de nombreux parents sont contraints soit de réduire leurs heures travaillées, soit de quitter complètement leur emploi.

«La situation est encore plus frappante pour les parents seuls et les ménages les plus pauvres», poursuit-il.

«Et dans notre société américaine d'aujourd'hui, les femmes sont particulièrement vulnérables, car elles assument généralement une part disproportionnée des responsabilités familiales et de garde d'enfants», déplore-t-il.

Pour l'économie, une réduction des heures travaillées par ces parents signifie perte de production.

De plus, se retirer du marché du travail même pendant une période transitoire peut avoir des effets négatifs à long terme sur les revenus de ces travailleurs.

«Cela ne représente pas seulement une perte pour eux, mais aussi pour l'économie dans son ensemble», conclut Charles Evans.

Le débat sur l'ouverture des écoles s'était invité mercredi entre le président Donald Trump, en lice pour sa réélection et son adversaire démocrate Joe Biden.

«Si le président Trump et son administration avaient fait leur travail, les écoles d'Amérique auraient ouvert», a lancé mercredi Joe Biden alors que dans certains Etats les démocrates ont imposé la reprise des cours en 100% virtuel.

De son côté, l'hôte de la Maison-Blanche exhorte depuis des semaines à rouvrir les écoles, condition indispensable de reprise économique. Il argue que les enfants courent un risque sanitaire «extrêmement bas».