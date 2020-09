«La Voix Chante» : un nouvel album de «La Voix» pour la rentrée

Histoire de faire monter l’excitation d’un cran dans l’attente du retour de La Voix, Musicor annonce la sortie, le 25 septembre prochain, d’un huitième album dérivé de la populaire émission. On retrouvera donc les finalistes ce mois-ci, non seulement à la télévision, mais aussi sur disque.

L’opus La Voix Chante a été enregistré dans les environs du début août aux studios Planet, à Montréal, dans le respect total des mesures sanitaires, avec un nombre minimal de personnes sur place.

Les 24 finalistes de l’édition 2020 de La Voix y revisitent en duo, sur 12 pistes, des morceaux mythiques d’auteurs-compositeurs-interprètes chevronnés de chez nous : Corneille, Diane Tell, Paul Piché, Vincent Vallières, etc, sous la réalisation de Toby Gendron (Diane Dufresne, Luce Dufault, Jean Leloup) et la direction artistique de Lionel Lavault (Isabelle Boulay, Ginette Reno, Mario Pelchat).

Bélanger revisité

PHOTO COURTOISIE Musicor

Une pièce de La Voix Chante sera dévoilée chaque semaine d’ici sa sortie. En guise de premier extrait, une relecture suave aux saveurs indiennes de Sortez-moi de moi, de Daniel Bélanger, par Suzie Villeneuve (équipe Garou) et Vidjay Rangaya (équipe Pierre Lapointe) peut être entendue dès maintenant.

Sortez-moi de moi était la carte de visite de Vidjay lors de son audition à l’aveugle à La Voix, en février dernier. Grand admirateur de Bélanger, fidèle à cette chanson depuis des années, mais peu habitué à l’interpréter en duo, le jeune artiste qualifie le résultat gravé sur La Voix Chante d’intéressant amalgame entre l’univers musical de sa compagne et le sien.

Suzie Villeneuve, elle, avoue avoir trouvé des perles cachées dans ces paroles maintes fois fredonnées.

PHOTO COURTOISIE Musicor

«C’est une version particulière et vraiment vibrante, déclare la chanteuse, de l’excitation dans la voix. Quand je l’écoute – et c’est aussi le sentiment que j’avais en l’enregistrant –, elle me fait voyager. Les arrangements sont tout à fait différents de ceux de la chanson originale. En studio, je dansais en l’interprétant! Il y a une sorte de fluidité difficile à décrire.»

«Le texte a aussi pris un autre sens à mes yeux. J’avais l’impression d’incarner quelqu’un qui ressent quelque chose de plus grand que lui, mais qui est coincé dans le moule imposé par la société, et qui demande : "sortez-moi de moi"... C’est un beau parallèle avec la société en général», ajoute Suzie, qui dit avoir connecté en toute simplicité avec son partenaire de chant.

Prêts à repartir

Autant pour Suzie que pour Vidjay, cette contribution à La Voix Chante marquait un retour dans un environnement de création professionnelle après la pause imposée par la COVID-19. Les papillons dans le ventre n’en étaient que plus vifs.

Les deux complices se disent par ailleurs fin prêts pour la reprise de l’aventure La Voix. Un épisode récapitulatif du début de la saison (le 13 septembre) et les Chants de bataille, filmés avant le confinement (le 20), démarreront la deuxième partie de cette huitième édition entamée en début d’année, puis les participants s’affronteront pendant quatre semaines dans l’étape des directs jusqu’au grand couronnement, le 18 octobre.

Suzie Villeneuve, qui travaille déjà en parallèle à l’élaboration d’un spectacle de type conférence musicale, intitulé «De la tête au cœur», et qui écrit de nouvelles chansons, dit avoir le cœur qui bat la chamade lorsqu’elle voit les publicités de La Voix à la télévision.

PHOTO COURTOISIE Musicor

«C’est très particulier de savoir qu’on va performer devant public, renchérit Vidjay. On est un peu fébriles. On entre dans l’étape des directs, c’est un peu plus intense. Il y a un côté de moi qui est stressé, parce que ça fait longtemps, mais un autre est très emballé, parce qu’on entre dans le "gros" de l’affaire.»

L’album La Voix Chante sera disponible en format physique et sur toutes les plateformes de téléchargement et d’écoute en continu dès le 25 septembre.