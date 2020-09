Le Royaume-Uni veut accélérer le dépistage avec des tests plus rapides

Le gouvernement britannique a annoncé jeudi accélérer le développement de dépistages rapides du nouveau coronavirus en vue de pouvoir «tester massivement» et de «façon régulière» la population britannique, espérant ainsi favoriser le redémarrage du Royaume-Uni après le confinement.

Selon un communiqué du ministère de la Santé, un financement de 500 millions de livres (563 millions d'euros) permettra au Royaume-Uni de passer au «niveau supérieur» dans sa politique de dépistage de la maladie COVID-19.

Quasi inexistante au départ, la capacité de dépistage du Royaume-Uni a été considérablement augmentée au printemps et pendant l'été avec une capacité revendiquée de plus de 300 000 tests par jour.

Des ratés persistent cependant, la BBC ayant rapporté que certaines personnes avaient dû parcourir plus de 160 kilomètres pour se faire dépister.

Le gouvernement, qui encourage le retour au bureau pour limiter le marasme économique actuel, souhaite encore monter en puissance et dépister régulièrement certaines catégories de la population ou zones géographiques, avec des tests donnant des résultats plus rapidement que les tests classiques.

«Pouvoir tester encore plus massivement grâce à ces nouvelles technologies est un énorme pas en avant dans notre lutte contre le virus», s'est réjoui sur Sky News le ministre de la Santé Matt Hancock, vantant la «combinaison de la distanciation physique et des tests» comme le «meilleur moyen de garder le virus sous contrôle».

Parmi les projets annoncés, les habitants de la ville de Salford, en périphérie de Manchester, seront invités à se faire tester de manière hebdomadaire avec de nouveaux tests salivaires. Le but de ce projet pilote est «d'évaluer comment rendre les tests réguliers aussi accessibles que possible» avant de «l'étendre au reste du pays», précise le communiqué.

Selon le ministre, ces nouveaux tests «rapides, précis et plus faciles à utiliser (...) nous aideront à retrouver un mode de vie plus normal», alors que l'Angleterre assiste ces dernières semaines à une multiplication des reconfinements locaux.

La méthode salivaire était déjà à l'essai à Southampton (sud de l'Angleterre), où le projet pilote entrera cette semaine dans sa seconde phase, avec des tests hebdomadaires sur les élèves et le personnel de quatre écoles et de l'université de la ville.

Un autre projet pilote, sur un test en une vingtaine de minutes, «continuera à être étendu» dans le Hampshire (sud de l'Angleterre), précise le ministère de la Santé.

Pays le plus durement touché en Europe, le Royaume-Uni déplore 41 500 morts pour plus de 338 600 cas diagnostiqués positifs. Selon le ministère de la Santé, plus de 16 millions de tests ont déjà été effectués.