Les ventes et les profits de la SQDC bondissent

Les ventes et les profits de la Société québécoise du cannabis (SQDC) ont bondi au cours du premier trimestre de l’exercice financier 2020-2021.

La SQDC a réalisé des ventes de 110,4 millions $ durant la période du 29 mars au 20 juin dernier, soit 65,3 millions $ de plus que les 45,1 millions $ réalisés au cours de la période correspondante un an plus tôt. Ainsi, près de 19 000 kg de cannabis ont été vendus par la SQDC.

Les profits, eux, ont atteint 9,7 millions $, une croissance non négligeable de 8,4 millions $ par rapport aux 1,4 million $ du premier trimestre de l’année précédente.

«Cette somme sera entièrement remise au gouvernement et réinvestie, notamment, en prévention et en recherche en matière de cannabis», a précisé la SQDC, jeudi, par communiqué, en ajoutant que les revenus gouvernementaux tirés de l’exploitation des succursales de la SQDC au niveau des taxes à la consommation et des droits d’accise (perçus auprès des producteurs), ont été d’environ 37,8 millions $ pendant le premier trimestre.

Selon la filiale de la Société des alcools du Québec (SAQ), cette croissante importante des ventes et des profits est attribuable essentiellement à l’ouverture de succursales. En date du 20 juin dernier, la SQDC comptait 42 succursales à travers la Belle Province, comparativement à 16 à pareille date en 2019.

Des quelque 19 000 kg de cannabis vendus par la SQDC au cours du premier trimestre, plus de 16 000 ont été vendus par le réseau de succursales au cours de deux millions de transactions. Le reste, soit près de 2800 kg de cannabis, a été vendu en ligne dans le cadre de 19 000 transactions.

À ce titre, la SQDC croit avoir «converti plus de 40 % du marché noir sur la base d’une consommation totale annuelle évaluée pour le Québec à 150 tonnes», a-t-on indiqué.

Quant à la crise sanitaire, elle a dit-on «occasionné une diminution du nombre de transactions et une augmentation du panier moyen en succursale, qui peuvent s’expliquer par des visites moins fréquentes de la part des clients dans le contexte de la pandémie».

Ouverture de succursales

D’autres succursales doivent s’ajouter progressivement au cours des trois prochaines années pour porter le réseau à 100 portes. C’est notamment le cas sur l’île de Montréal où l’on ne compte que cinq SQDC pour une population de 1,8 million d’habitants. Aucune succursale n’a encore été ouverte dans l’est de la métropole, notamment.

La COVID-19 a notamment repoussé l’ouverture de quatre succursales, seule celle de Val-d’Or, en Abitibi, ayant ouvert ses portes pendant le premier trimestre.

«Malgré le contexte de la COVID-19, la Société demeure confiante de pouvoir atteindre ses objectifs, notamment en ce qui concerne le déploiement du réseau», a-t-on précisé.

Soulignons par ailleurs que la SQDC a lancé à la mi-juillet un service de livraison le jour même sur l’île de Montréal afin de faire mal au crime organisé. «À la suite de cette première étape, la SQDC prévoit élargir le territoire couvert en desservant d’autres régions où la densité de population le permet», a indiqué la SQDC.