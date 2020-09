Rentrée automnale pour «JiC» et «Dave Morissette en direct»

Les animateurs Jean-Charles Lajoie et Dave Morissette feront leur rentrée automnale dès ce mardi 8 septembre sur les ondes de TVA Sports.

Les deux passionnés retrouveront les téléspectateurs, en direct de leurs studios, en compagnie de leurs collaborateurs réguliers ainsi que d’autres invités par différents moyens technologiques.

Présenté en semaine dès 17h, JiC reviendra avec son offre originale. Avec son franc-parler qui ne laisse personne indifférent, Jean-Charles Lajoie couvrira à nouveau le monde du sport sous tous ses angles et rassemblera les amateurs de sports de partout à travers le Québec.

Puis, à la suite des rencontres présentées en soirée, dont les séries éliminatoires de la Coupe Stanley, Dave Morissette en direct analysera ces affrontements en compagnie d’anciens joueurs et entraîneurs expérimentés tels que Michel Bergeron, Mike Bossy et Éric Fichaud. Ils feront également un survol de l’actualité touchant le Canadien de Montréal ainsi que les autres équipes de la LNH, notamment à l’approche du repêchage et de l’ouverture du marché des joueurs autonomes.