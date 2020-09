Toujours aucune trace d'un septuagénaire perdu en forêt

Les proches d’un homme de 78 ans qui a disparu en forêt à Berry près d'Amos sans laisser aucune trace le 17 août dernier espèrent encore le retrouver, lui qui était un habitué de la survie en forêt.

« C’était un grand marcheur, il a travaillé dans la forêt et il connaissait la survie [...] Quand on était petits, il nous disait par exemple que si un jour on est perdu en forêt, il faut trouver de la mousse [végétale] pour boire, si on n’a pas d’eau. Puisqu'elle absorbe l'eau, on peut aussi l'utiliser pour se protéger de la pluie en la mettant par-dessus notre abri », se rappelle la nièce de Jacques Hébert, Nancy Hébert.

Le 17 août dernier en début de soirée, le septuagénaire a indiqué à sa femme qu’il s’apprêtait à aller cueillir des bleuets dans la forêt près du lac Berry, dans la région d'Abitibi-Témiscamingue.

« Il fait un peu d'Alzheimer, alors elle lui a dit d’attendre qu’elle finisse son téléphone pour pouvoir y aller avec lui », précise sa nièce.

Or, quand elle a raccroché et s’est retournée, il n’était déjà plus là, ajoute-t-elle.

La dernière fois qu’il a été vu, Jacques Hébert portait une chemise et des pantalons bleu foncé de type « Big Bill », des lunettes de vue brunes et des bottes de travail de motif camouflage. Il a les cheveux gris, les yeux bleus et présente des problèmes auditifs.

« Tout ce qu’on a pu »

Depuis, des recherches ont été lancées par la Sûreté du Québec (SQ) pour retrouver l’ancien maire de la ville de Berry. Un hélicoptère a survolé la forêt pendant plusieurs jours tandis que des patrouilleurs en véhicule tout-terrain ont fouillés toutes les tentes et chalets où il aurait pu se réfugier, indique la sergente Nancy Fournier de la SQ.

Puis, des patrouilleurs nautiques et des plongeurs ont ratissés les berges et les profondeurs du Lac Berry.

« Les recherches ont été suspendues. À tout moment, si on a un nouvel indice ou un nouvel élément, on va recommencer, mais pour le moment, tout ce qu’on a pu faire, on l’a fait », souligne la sergente, en ajoutant que des spécialistes en recherches sont aussi venus prêter main fort.

Grande solidarité

De nombreux bénévoles ont également parcourus la forêt pendant plusieurs jours à la recherche de l'homme, en vain.

« C’est vraiment une très belle solidarité, souffle Nancy Hébert, touchée par toute l’entraide. Il n’y a pas d’espace qui n’a pas été cherché. »

Malgré tout, le septuagénaire semble s'être envolé.

« On n’a pas trouvé de mousse arrachée, de branches cassées [...] On ne comprend rien », conclut sa nièce.