Une ado morte après un dangereux défi sur TikTok

Le dernier, mais non moins dangereux défi initié sur les réseaux sociaux pourrait être à l’origine de la mort d’une adolescente de 15 ans de l’Oklahoma la semaine dernière.

La jeune fille, dont l’identité n’a pas été dévoilée, est morte d’une surdose de Benadryl, rapporte la chaîne locale KFOR.

Décrite comme une personne joyeuse et croyante, elle ne consommait pas de drogues selon ses proches.

Elle a toutefois participé au «Benadryl Challenge», fortement popularisé sur le réseau social TikTok au cours des dernières semaines.

Le jeu très dangereux consiste à prendre plusieurs comprimés de Benadryl, au moins une douzaine de cachets, et de se filmer sous l’effet de la drogue, en étant effrayés, ou en train d’halluciner.

«La dose consommée peut provoquer des hallucinations et elle est très proche de la dose qui peut causer quelque chose de potentiellement mortel», a déclaré Scott Schaeffer, directeur de l'Oklahoma Center for Poison and Drug Information.

Le défi sur TikTok aurait également causé l'hospitalisation d'au moins trois adolescents à Fort Worth, au Texas, en mai dernier.

«De fortes doses de Benadryl peuvent provoquer des convulsions et, en particulier, des problèmes cardiaques», a ajouté l’expert. «Le cœur ne bat plus au bon rythme et ne pas pompe pas le sang efficacement.»

Les experts appellent les parents à vérifier les réseaux sociaux de leurs enfants, et à se tenir au courant de tout ce qui s’y déroule.