COVID-19: plus de 330 cas au total au Québec et en Ontario

La crise de la COVID-19 ne s’essouffle pas. Au contraire, elle continue même de reprendre de la vigueur au pays, où l’on comptait vendredi après-midi 130 825 cas.

Le Québec et l’Ontario ont contribué à faire progresser le nombre de malades en rapportant respectivement 184 et 148 infections supplémentaires de la maladie à coronavirus. Au total, on parle de 332 nouveaux cas pour les deux principales provinces canadiennes.

Ainsi, la Belle Province a comptabilisé pour une deuxième journée consécutive plus de 180 cas de plus, alors que le gouvernement Legault souhaiterait qu’on se maintienne sous la barre des 170 cas pour mieux contrôler le virus.

Les 184 nouveaux cas portent le bilan québécois à 63 117 infections. Un nouveau décès survenu dans les 24 dernières heures s’ajoute, mais l’on demeure à 5767 pertes de vie après qu’on eut retiré un mort, une enquête ayant démontré qu’il n’était pas lié au virus.

La contamination en Ontario a désormais touché 42 834 personnes, et un décès a été retranché des statistiques, qui atteignent 2811 pertes de vie.

Le Québec et l’Ontario continuent de multiplier les prélèvements dans le but de traquer la maladie et d’en réduire la propagation. Ainsi, le Québec a réalisé en date du 2 septembre 19 128 tests pour un total de 1,7 million, derrière l’Ontario et ses 28 591 tests en date du 3 septembre pour un total de 3,07 millions.

Selon l’administratrice en chef de la santé publique au Canada, la Dre Theresa Tam, les Canadiens devraient se poser deux questions principalement concernant les risques qu’ils prennent face à la COVID-19.

«Les deux premières questions concernent votre propre risque, a-t-elle dit en point de presse, vendredi. Premièrement, êtes-vous à haut risque de développer des complications graves si vous devenez infecté ou si vous deviez vous isoler est-ce que cela perturberait sérieusement vos plans, priorités et responsabilités à venir?»

Deuxièmement, y a-t-il des personnes à haut risque de développer des complications graves de la COVID-19 dans votre foyer ou dans votre bulle de contacts personnels que vous pourriez involontairement infecter? Posez-vous ensuite deux questions sur le lieu de l'événement», a-t-elle ajouté.

En milieu d’après-midi, le pays recensait 130 825 cas de COVID-19 et 9040 décès.

La situation au Canada:

Québec: 63 117 cas (5767 décès)

Ontario: 42 834 cas (2811 décès)

Alberta: 14 310 cas (242 décès)

Colombie-Britannique: 6041 cas (210 décès)

Saskatchewan: 1634 cas (24 décès)

Manitoba: 1264 cas (16 décès)

Nouvelle-Écosse: 1085 cas (65 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 269 cas (3 décès)

Nouveau-Brunswick: 192 cas (2 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 46 cas

Yukon: 15 cas

Territoires du Nord-Ouest: 5 cas

Nunavut: 0 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 130 825 cas (9140 décès)