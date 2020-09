«Je vous demande de ne pas lâcher», implore Legault

À la veille du long weekend, François Legault demande aux Québécois d’être particulièrement vigilants dans le respect des mesures sanitaires.

• À lire aussi: Recul du taux de chômage en août au Québec

• À lire aussi: Le Québec franchit le cap de 63 000 cas confirmés

Le Québec a rapporté 184 nouveaux cas confirmés de la COVID-19 dans les 24 dernières heures et un décès supplémentaire, vendredi, pour un total de 63 117 personnes contaminées et 5767 morts depuis le début de la pandémie.

Il s’agit de la deuxième journée consécutive où le Québec dépasse le seuil des 20 contaminations par million d’habitants.

«On est très loin des niveaux du printemps mais il faut qu’on arrête cette augmentation des cas», a insisté François Legault, qui était de passage dans la région de Sorel-Tracy.

Comme la veille, le premier ministre a indiqué qu'il n'était toujours pas question de reconfinement, mais plutôt de renforcer l'application des mesures sanitaires déjà existantes.

«On a encore le contrôle à 184 cas, mais ce qu’on n’aime pas, c’est l’augmentation, a-t-il dit. On n’envisage pas de confinement. On envisage d’être plus sévère envers les contrevenants.»

Chiffres encourageants

François Legault s'est par ailleurs réjoui des plus récentes statistiques de l'emploi au Québec, où le taux de chômage a reculé de 0,8 point de pourcentage en août pour s'établir à 8,7 %. Au Canada, le taux de chômage s’est établi à 10,2 %.

«Le Québec continue de mieux s’en tirer que le reste du Canada, a-t-il souligné. On a encore du travail à faire pour retrouver le plein emploi d’avant la pandémie, mais on est dans la bonne direction et notre relance est plus rapide que celle de nos voisins.»

Ces résultats sont encourageants, mais demeurent fragiles dans un contexte de potentielle deuxième vague. C'est une autre des raisons pour lesquelles le premier ministre appelle les Québécois à ne pas baisser la garde.

«Relancer l’économie sans relancer la pandémie, c’est ça notre grand défi», a-t-il noté.