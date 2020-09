Il récupère sa chienne après 82 jours

Après avoir remué ciel et terre et dépensé des milliers de dollars en équipement et en publicité, un Montréalais a finalement récupéré sa chienne disparue trois mois plus tôt.

« Je savais que tous les jours, peu importe comment je me sentais, quand la nuit arrivait, il fallait que j’alloue du temps pour retrouver Sofa. C’est vraiment un soulagement de l’avoir enfin avec moi », raconte Philipp Boulanov, maître de Sofa, un berger australien femelle de 5 ans.

Photo Martin Alarie

Le 11 juin, M. Boulanov promenait son nouvel animal, dont il était propriétaire depuis moins de 24 heures. Mais après avoir été approchée agressivement par un chien non attaché, Sofa a pris peur, a réussi à s’échapper avec sa laisse, et a s’enfuir au galop.

Et pour retrouver sa chienne, l’entrepreneur de 29 ans n’a pas lésiné sur les moyens : accrochage d’affiches du Vieux-Port au parc Angrignon, campagne sur les réseaux sociaux, publicité à la radio, achat de matériel à la pointe de la technologie comme des caméras nocturnes, location de drones et achat d’une cage pour l’attraper. Au total, cela représente près de 4000 $ d’investissement, affirme M. Boulanov.

Armé de patience

Une centaine de citoyens sont aussi venus prêter main-forte. Certains ont aperçu la bête et ont appelé directement son maître, qui a été capable de localiser Sofa une première fois à 2 km de chez elle, puis quelque temps après, près du parc Angrignon, deux-trois semaines après sa fuite.

Repérée plusieurs fois, la chienne était pourtant impossible à capturer.

C’est Olga Vitt, une résidente du quartier Pointe-Saint-Charles, qui a particulièrement aidé chaque jour M. Boulanov à ne pas baisser les bras et à retrouver Sofa.

« On restait plusieurs heures, parfois des nuits entières, à l’observer de loin, à s’allonger dans l’herbe avec de la nourriture pour qu’elle s’approche de nous. Mais dès qu’on bougeait un peu, elle s’enfuyait de nouveau », relate Mme Vitt.

Après une longue semaine sans traces d’elle, M. Boulanov a reçu un nouveau signalement près d’un dépotoir à neige, à environ 6 km de chez lui, à côté du parc Ignace-Bourget.

Capture d'écran tirée d'instagram

« J’ai installé des caméras de surveillance de chasse. Comme ça, je pouvais voir vers quelle heure elle sortait, comment elle allait et si elle était blessée », explique M. Boulanov.

« J’allais la nourrir tous les jours, je regardais s’il y avait du mouvement sur les caméras de surveillance. J’allais changer l’eau et m’asseyais pendant plusieurs heures pour qu’elle s’approche de moi », ajoute l’entrepreneur.

600 heures de recherches

Quatre caméras pointaient en direction de la cage où il avait disposé des couvertures et de la nourriture. Mais au lieu de capturer Sofa, ce sont des ratons laveurs et des moufettes qui ont été piégés.

Après plusieurs tentatives et après avoir passé plus de 600 heures à chercher sans relâche Sofa pendant 82 jours, M. Boulanov a finalement retrouvé la femelle berger australien tôt mardi, à 5 h.

Capture d'écran tirée d'instagram

« Mon téléphone a sonné en pleine nuit pour me prévenir que la cage s’était fermée. Quand j’ai vu les images, je me suis tout de suite levé, j’ai appelé Olga et on est allés la chercher », explique-t-il.

En pleine forme

Après une bonne douche et une longue sieste, Sofa a vu un vétérinaire qui a constaté qu’elle était en pleine forme.

« J’avais pris un chien pour m’obliger à plus sortir, découvrir de nouveaux coins et de nouvelles personnes. Grâce à Sofa, j’ai pu faire tout ça, mais grâce sa cavale », s’amuse Philipp Boulanov, qui s’arme maintenant de deux laisses et un harnais pour promener la petite Sofa.

M. Boulanov a lancé une campagne de sociofinancement pour récupérer les frais liés à l’achat de la cage qu’il compte par la suite donner à un organisme.