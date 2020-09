Il soutire 1 M$ à un «ami» qui s’enlève ensuite la vie

Un prétendu conseiller financier ayant subtilisé plus d’un million de dollars à un « ami », qui s’est ensuite suicidé tant il était rongé par la honte, a écopé de 18 mois de prison et d’amendes frisant le demi-million de dollars.

Déclaré coupable de 28 chefs d’accusation d’exercice illégal de l’activité de courtier en valeurs, de placements sans prospectus et d’avoir fourni de l’information trompeuse, Réjean Presseault, 60 ans, brillait par son absence mardi matin lors du prononcé de sa sentence au palais de justice de Saint-Jérôme.

Le juge Sylvain Lépine a néanmoins prononcé la peine de l’homme de Mirabel, qui avait prétexté un rendez-vous médical pour tenter d’échapper au tribunal, et ordonné aussitôt son arrestation.

Dès 2008, Presseault a incité Normand Nantel, un investisseur avec qui il a développé une amitié et un lien de confiance, à investir dans le domaine du prêt hypothécaire, peut-on lire dans le jugement de la cour pénale.

Au départ, le rendement avoisinait les 20 %, selon les proches de la victime. Mais les problèmes sont apparus en 2013, lorsque les comptes de banque de Presseault se sont fait saisir. Il a ensuite cessé de donner de ses nouvelles.

Peu crédible

Lors de son témoignage, Presseault a raconté qu’il transférait l’argent à une entreprise gérée par un certain M. Valiquette, qui effectuait ce type de placement, et qu’il retirait ensuite des intérêts.

« M. Valiquette n’a jamais existé », croit toutefois la sœur de la victime, Manon Nantel. Même si Presseault prétend ne jamais lui avoir pris d’argent, le tribunal ne l’a pas cru, ce dernier étant incapable d’expliquer sa supercherie.

La preuve a d’ailleurs révélé que l’argent était déposé dans le compte du fautif, puis transféré sur ses cartes de crédit. Au total, l’enquête de l’Autorité des marchés financiers (AMF) a permis d’évaluer les pertes nettes de M. Nantel à 512 000 $.

« Mais c’est plus 1,2 M$ », affirme la sœur de celui qui, aisé financièrement, était à l’aube d’une retraite paisible.

« Un loser »

En octobre dernier, M. Nantel, alors âgé de 63 ans, a témoigné avec émotion à la cour lors des observations sur sentence.

« J’ai vraiment étalé au grand jour que je m’étais fait avoir. Tout le monde le sait ; je suis vraiment un loser », aurait-il confié après coup à sa femme, Chantal Gagnon. Quinze jours plus tard, la dame de 65 ans l’a découvert sans vie, à la maison.

Rencontré mardi après-midi à son domicile avant d’être emprisonné, Presseault a dit au Journal qu’il éprouvait des remords d’avoir introduit un « ami » à « ces gens-là ». Il a ajouté que le suicide de M. Nantel l’avait « beaucoup affecté ».

La famille veut l’empêcher de récidiver

Après la descente aux enfers de Normand Nantel, sa famille espère que l’homme sans scrupules qui l’a enfirouapé ne pourra pas recommencer.

« La seule chose que je dois à mon frère, c’est de m’assurer que cet homme-là ne fasse plus d’autres victimes », souffle Manon Nantel, 62 ans.

Comme plusieurs membres de sa famille, celle-ci avait prévenu son aîné qu’elle ne pouvait pas blairer Réjean Presseault.

Photo Martin Alarie

« Moi, je lui ai toujours dit que je n’avais pas confiance en ce gars-là, déplore aussi Chantal Gagnon, veuve de la victime. On lui a tous dit plein de fois que ça n’avait pas d’allure, 20 % de profits. »

Mais Normand Nantel a caressé très longtemps le rêve d’être millionnaire.

« Il travaillait en fou pour ça. Et il l’a été », ajoute sa sœur. Celui qui était de nature rieuse a cependant été aveuglé par l’appât du gain. Il allait jusqu’à surnommer Presseault son « conseiller financier », son « chum Rej », avant de se résoudre à le dénoncer à l’Autorité des marchés financiers (AMF).

Pas une première

Ses proches croient qu’il pourrait y avoir d’autres victimes. Presseault a d’ailleurs des antécédents de fraude, d’escroquerie et de document contrefaits. Des rapports présentenciels ont aussi fait état chez lui des traits narcissiques et un désir d’amoindrir sa responsabilité.

« Malheureusement, on assiste à des cas comme ça. On ne peut pas jeter la pierre aux victimes, a commenté en mars Sylvain Théberge, porte-parole de l’AMF. On parle souvent d’amitié de longue date. On ne réalise pas l’ampleur de la honte. »

L’AMF se dit aujourd’hui satisfaite de la sentence rendue mardi.