Devant le récent mécontentement à l’égard de l’administration Plante, Mario Dumont croit qu’une porte s’est ouverte pour Denis Coderre, qui a plus que jamais entretenu l’intérêt autour de sa possible candidature lors d’une entrevue accordée jeudi.

«Pour M. Coderre, il voit que la porte s’ouvre. Le printemps passé, je pensais qu’elle était très dure à battre Valérie Plante, qu’elle était bien installée, c’est une femme intelligente. Mais il y a quelque chose qui s’est passé, elle s’est laissée engouffrer dans l’idéologie radicale de son parti», indique Mario Dumont.

En entrevue avec l’animateur, Denis Coderre a laissé entendre qu’il était «inquiet» pour Montréal et qu’il était en réflexion quant à une possible candidature.

Sans critiquer explicitement l’administration Plante, Denis Coderre a néanmoins insisté sur l’importance d’avoir «un Montréal pour tous les Montréalais».

«C’est comme si le fantôme de Luc Ferrandez est tout-puissant. On a l’impression qu’il n’est plus là, mais que c’est lui qui tire toutes les ficelles, a convenu Mario Dumont. On n’est plus dans la cohabitation vélo-automobile-piéton, on est vraiment dans la dictature du vélo.»

Mais les opposants à Valérie Plante ont un dilemme, explique l’animateur. Doivent-ils se tourner vers un candidat «flambant neuf» ou vers un vieux routier comme Denis Coderre?

Autre élément à considérer : Denis Coderre pourrait être tenté de se lancer rapidement dans la course.

«Tu ne veux jamais diviser le vote de l’opposition. Lui, il se dit que s’il attend, d’autres vont s’avancer et se lancer dans la course et on va peut-être se ramasser deux, trois ou quatre à affronter Valérie Plante, raisonne Mario Dumont. M. Coderre pourrait être tenté d’y aller tôt pour faire reculer les autres.»