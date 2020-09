Le tourisme aide à la reprise de l'industrie du taxi à Rimouski

La bonne saison touristique de cet été a aidé l'industrie du taxi à Rimouski, grandement affectée par la pandémie. La situation demeure précaire, mais la région s'en sort mieux qu'ailleurs au Québec.

Avec la forte affluence, la demande a été au-delà des attentes. Parfois, il était difficile de répondre à la forte demande, puisque plusieurs chauffeurs n'étaient pas revenus au boulot en raison de la pandémie et de la Prestation canadienne d'urgence (PCU).

Le temps d'attente pouvait donc être plus important par moment pour les clients.

«Pendant le gros creux de la COVID, on a baissé d'environ 70% notre chiffre d'affaires», a expliqué Stéphane Dionne, actionnaire et propriétaire de Taxi 800.

«Donc, là, ça nous a donné un boost, a-t-il souligné. Quand ça a repris, j'ai parlé à du monde un peu partout au Québec. Les trois seules régions où les gars de taxi ont eu un bel été, c'est le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie et le Saguenay. Partout ailleurs ç’a été très très difficile.»

Avec les touristes de moins en moins présents, il y a de l'incertitude pour l'automne dans l'industrie.

L'annonce de l'arrivée d'Uber en région n'est rien pour rassurer l'industrie du taxi. «On voit déjà une baisse d'achalandage, puis on voit des concurrents qui vont s'implanter qu’on n’avait pas avant», a ajouté M. Dionne.

«On ne voit donc pas comment on va faire plus d'argent qu'avant, a-t-il ajouté. C'est impossible là. On parle d'Uber, il n'y a pas juste Uber. Il y aura peut-être Eva, peut-être Lift et des monsieurs madames tout le monde qui vont se mettre au taxi. Si on passe de 40 présentement à 80 à Rimouski, la ville ne grossira pas. Il va falloir qu'on se sépare la pointe de tarte. À un moment donné on ne mangera plus, on va juste grignoter dessus.»