Les gyms reprennent le dessus à Rimouski

Les propriétaires de gyms ont subi d'importantes pertes de revenus dans les derniers mois en raison de la crise sanitaire. Plusieurs reprennent tranquillement le dessus à Rimouski, au Bas-Saint-Laurent.

Le retour des étudiants et la fermeture temporaire des salles d'entraînement au public dans les écoles leur apportent un plus fort achalandage dernièrement.

Les gymnases de plusieurs écoles sont actuellement fermés pour la période automnale au grand public. De jeunes athlètes choisissent donc de se tourner vers les centres sportifs privés pour poursuivre leurs entraînements quotidiens. Le retour en classe et la pause temporairement des programmes de sport-études contribue également à l'augmentation des nouvelles inscriptions dans plusieurs gyms privés de la région.

«Vu que c'est un combo des deux, on a environ 20 % plus de clientèle. Depuis quelques semaines, on a un accroissement au niveau de l'achalandage. Les étudiants reviennent en région et ça fait beaucoup plus d'abonnements pour le gym», ont dit vendredi William d'Astous et Nicolas Beaulieu du CMS Rimouski, en entrevue avec TVA Nouvelles.

«On avait perdu 80 % de notre chiffre d'affaires dans les 14 semaines de fermeture. Maintenant, ça remonte graduellement et on est rendu à 50-60 %», a indiqué pour sa part Claude Bellavance, président de Santé 2000 Le Club.

Parfois difficile à gérer

Depuis la réouverture des centres sportifs privés, les propriétaires doivent prolonger les abonnements des clients qui ont cumulé une période d'inactivité en raison des fermetures. Cette situation, combinée à l'augmentation plus importante de la clientèle, devient parfois difficile à gérer pour certains, qui font leur possible pour accommoder leur clientèle.

«On se retrouve avec plus de demandes. On a de la difficulté à répondre à toutes les demandes des élèves en sport-études, mais on fait notre possible pour y arriver. On se donne un délai de deux semaines pour voir s'il y a des cours de groupe qui ne lèveront pas. On va essayer d'entrer tout le monde dans nos horaires pour satisfaire tout le monde», a expliqué M. Bellavance.

Au Cégep de Rimouski, trois clubs sont suspendus pour l'année. Au total, ce sont près de 235 étudiants athlètes qui attendent la réouverture du peps au public, possiblement d'ici la fin de l'automne.

«On voulait vraiment s'assurer que le démarrage se fasse bien. On s'est concentré pour offrir le service en premier lieu pour les cours en éducation physique. On regarde pour l'aide à la réussite et technique policière où on a des besoins éducatifs et tranquillement pas vite on regarde pour l'ouvrir aux étudiants athlètes dans un second temps», a mentionné Charles Doyle Poirier, coordonnateur aux affaires étudiantes au Cégep de Rimouski.

Viser la clientèle plus jeune

Le Santé 2000 Le Club constate tout de même une diminution de sa clientèle plus âgée, possiblement en raison de la pandémie. Il mise actuellement sur sa clientèle plus jeune.

«On sait que la peur s'est installée dans la population. Nous, on est là pour leur dire que l'activité physique éloigne de la maladie puisque ça augmente le système immunitaire, c'est très important», a expliqué le président.

La désinfection à l'intérieur de l'établissement s'effectue à l'aide d'un pulvérisateur électrostatique tous les deux à trois heures. Chaque client a son propre désinfectant et a la responsabilité de nettoyer son matériel, tout en respectant les mesures de distanciation physique.

«C'est vraiment différent d'avant, mais au moins on peut retourner à l'entraînement de façon plus sécuritaire», a constaté Camille Fiola-Dion, une athlète en nage synchronisée qui s'entraîne actuellement pour les Jeux olympiques.

Néanmoins, l'arrivée de nouveaux clients permet aux centres sportifs de la région de reprendre tranquillement le dessus. Leurs propriétaires espèrent pouvoir éviter une nouvelle fermeture dans l'éventualité d'une deuxième vague.