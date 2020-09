Plus de 500 M$ octroyés par Québecor à la culture québécoise en 2019

L’industrie culturelle québécoise a bénéficié de plus d’un demi-milliard de dollars en 2019 grâce au soutien de Québecor. De cette somme, 240,1 millions $ sont attribuables à Vidéotron et 262,9 millions $ proviennent de Groupe TVA.

En dévoilant vendredi son bilan de l’an dernier contribuant à l’enrichissement de la culture d’ici, l’entreprise a également souligné avoir distribué près de 19 millions $ à 160 organismes et responsables d’événements culturels de la Belle Province.

Toutes les sphères artistiques ont été soutenues, que ce soit le cinéma, la littérature, la musique, les arts de la scène ou visuels. Une partie de l’argent a aussi été attribué à l’histoire du patrimoine.

Afin de poursuivre son implication dans la productrice de contenu original en français à la télé, ce sont plus de 80 nouveautés qui ont été dévoilées sur Club illico, à TVA et par les différentes chaînes spécialisées de l’entreprise en 2019.

Le projet Éléphant a pour sa part poursuivi sa mission de faire rayonner l’héritage du septième art québécois, notamment en offrant des versions restaurées de plusieurs films.

Malgré la pandémie qui frappe depuis plusieurs mois, Québecor assure qu’elle continuera de grandement soutenir ce qui se fait chez nous.

«Alors que le Québec et le reste du monde doivent composer avec un contexte de crise exceptionnel depuis mars 2020, notre engagement à faire vivre notre culture et à soutenir nos artistes et nos artisans sera plus que jamais fondamental. La grande famille Québecor continuera de s'y investir pleinement et activement», a déclaré le président et chef de la direction de Québecor, Pierre Karl Péladeau.