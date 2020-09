Plus d’une heure en retard à l’école

Plusieurs parents d’une école primaire des Laurentides s’inquiètent de l’organisation des trajets d’autobus après avoir constaté que leurs enfants doivent se rendre à l’arrêt après l’heure du début des classes.

« L’école commence à 8 h 05 et l’autobus passe à 8 h 31. Et à ce moment-là, il passe à la maison. Mes enfants ne sont pas encore rendus à l’école », s’insurge André Desjardins, estimant que ses enfants manquent plus d’une heure d’école par jour.

Quand il a reçu le mémo indiquant que ses deux enfants de 3e et 5e année de l’école Saint-Joseph, à Sainte-Adèle, devaient se rendre à l’arrêt d’autobus après le début des classes, le père de famille s’est dit qu’il s’agissait d’une erreur et a décidé de se présenter une heure plus tôt à l’arrêt.

Or, à sa grande surprise, l’autobus était bel et bien prévu pour l’heure indiquée.

Sans réponse

Malgré des appels à l’école et au Centre de services scolaires des Laurentides (CSSL), M. Desjardins ne comprend toujours pas pourquoi il en est ainsi et surtout pendant combien de temps il devra reconduire lui-même ses enfants à l’école, pour éviter qu’ils prennent du retard sur les autres.

« On m’a dit “Ce n’est pas grave, pendant la première heure d’école, il n’y a pas de nouvelle matière, donc vos enfants ne manquent rien”. Je trouve ça tellement niaiseux, indique-t-il. Est-ce qu’il va y avoir une amélioration ? Je ne le sais pas ! [...] On ne m’a jamais rassuré sur les délais. »

20 trajets problématiques

De son côté, le directeur général de la Commission scolaire s’est voulu rassurant en affirmant que tout est mis en œuvre pour corriger la situation le plus rapidement possible.

« On veut que les enfants aient chacun le temps d’enseignement [dont] ils ont besoin pour réussir. Ce n’est pas quelque chose sur lequel on peut faire un compromis, donc c’est une situation vraiment temporaire », soutient Sébastien Tardif.

À cause des nouvelles mesures sanitaires, les autobus ne peuvent accueillir que 48 élèves au lieu de 72, explique-t-il, ce qui les oblige à faire plus d’un trajet pour ramasser tous les enfants, et cela entraîne une grande réorganisation.

« Sur nos 781 trajets, il en reste une vingtaine qui sont problématiques [...] On travaille à maximiser chacun de nos circuits. De jour en jour, ça s’améliore. On pense être capable de régler tous nos problèmes d’ici 10 jours », ajoute-t-il.

Le CSSL demande aux parents d’être patients en cette période d’adaptation. « Ce sont des gens qui ont mal préparé leur rentrée scolaire », conclut néanmoins M. Desjardins.