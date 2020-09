Une école de pilotage de Gatineau déménage à Trois-Rivières et fait le plein d’étudiants

L'intérêt pour les cours de pilotage ne s'essouffle pas, même si le domaine de l'aviation vit de grands bouleversements en raison de la pandémie.

Pierre-Alexandre Sénéchal, un pilote avec 30 ans d'expérience, a décidé de déménager son école de pilotage de Gatineau pour se réinstaller à l'aéroport de Trois-Rivières. Le pilote d’Air Transat a été mis à pied au début de la pandémie, ce qui l’a amené à profiter du temps d’arrêt pour revoir ses affaires.

«Dès que le mois de juin a commencé et qu'on a pu recommencer les opérations aériennes, on a eu un engouement. L'agenda s'est rempli. Le mois de juillet a été notre meilleur mois à Gatineau. Il y a beaucoup de gens intéressés à faire leur cours de pilote privé et beaucoup à faire leur cours professionnel. Les gens ont confiance en l'avenir et ont peut-être aussi plus de temps», explique Pierre-Alexandre Sénéchal.

L'école Évolution offre des cours pour obtenir une licence de pilote privé, une licence de pilote professionnel et des stages d'un jour. Les instructeurs de Gatineau ont décidé de suivre Pierre-Alexandre Sénéchal dans son projet d'école à Trois-Rivières.

«C'est une belle aventure. On commence dès maintenant à accepter des gens pour des formations en vol», a déclaré Alexandre Joanisse, instructeur.

Il s'agit de la deuxième école de pilotage à Trois-Rivières. Les cours devraient débuter à la fin du mois. D'ici décembre, l'école comptera six appareils.