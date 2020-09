200 personnes au Royal Victoria en recherche active de logement

Plusieurs personnes itinérantes ont été accueillies dans l'ancien hôpital Royal Victoria l'hiver dernier. Aujourd'hui, en pleine crise du logement, environ 200 personnes qui y sont hébergées sont en quête active d'un toit, sans quoi, ils se retrouveront une fois de plus dans la rue.

Des groupes communautaires et la Ville ont mené un sondage qui démontre que plus de 1400 itinérants qui fréquentent des ressources d'hébergement veulent un logement.

Parmi ce nombre, 68% sont des hommes, 25% sont des femmes et 37% ont plus de 50 ans.

Martin Bélair, qui a de graves problèmes de santé, est arrivé dans l’ancien hôpital Royal Victoria il y a trois semaines.

«J'ai demandé à une de mes tantes de m'héberger. Elle a dit "Moi, j'héberge pas des handicapés"», confie-t-il à TVA Nouvelles.

Ce dernier craint pour les prochains mois. S’il ne se trouve pas de logement d’ici mars, il se retrouvera dans la rue.

«Souvent, les gens qu'on reçoit ont des dettes, il y a des montants qui sont prélevés, donc la majorité reçoivent entre 580 et 730 dollars par mois, et on parle de petits logements qui débutent entre 600 et 700 dollars», explique Émilie Fortier, directrice des services de la Mission Old Brewery, à Montréal.

Trouver des logements pour des personnes atteintes de graves problèmes de santé mentale est un grand défi.

«On parle avec les propriétaires, on parle avec l'OMHM, on parle avec la Ville. Honnêtement, on essaie de libérer des places», indique le directeur de la Mission Bon Accueil, Sam Watts.

«De plus en plus, on voit des gens en perte d'autonomie qui se font évincer de leur logement, qui arrivent en situation d'itinérance à un certain âge», ajoute Émilie Fortier.

Le projet à l'ancien hôpital Royal Victoria va se prolonger jusqu'en mars prochain.

Pour ne prendre aucun risque, deux unités – zone orange et zone rouge – ont été mises en place au troisième étage de l’hôpital Royal Victoria, au cas où des personnes en situation d’itinérance contracteraient la COVID-19.

Pendant ce temps, à cause du virus qui continue sa course et de la distanciation sociale, les centres d'aide aux sans-abri ailleurs dans la ville fonctionnent souvent à 50% de leur capacité.

En prévision du temps froid qui s'en vient, il faut trouver un endroit qui pourrait accueillir environ 200 places, selon le directeur de la Mission Bon Accueil, Sam Watts.

-Avec les informations d'Harold Gagné