Amazon interdit l’importation de semences vers les États-Unis

Amazon a interdit l’importation de semences provenant d’autres pays à destination des États-Unis, après que des mystérieux sachets de graines provenant de la Chine eurent été envoyés à destination de nombreuses adresses à travers le monde au courant de l’été.

La décision du géant américain du commerce en ligne, révélée par le «Wall Street Journal» samedi, est survenue alors que la facilité avec laquelle les clients pouvaient se procurer des semences provenant de l’extérieur du pays commençait à susciter des craintes chez les responsables du secteur agricole des États-Unis.

En effet, l’apparition de ces sachets non désirés et non identifiés a causé beaucoup de perplexité à travers le monde. Le «Journal de Montréal» avait rapporté le cas de deux Québécois qui avait reçu un de ces fameux paquets au début du mois de juillet et à la fin du mois de juin.

L’Agence canadienne d’inspection des aliments avait demandé aux Canadiens de ne pas ouvrir les paquets reçus et de les faire parvenir directement à ses bureaux régionaux.

Les autorités américaines travaillent en collaboration avec leurs homologues chinois pour tenter d’élucider le mystère de ces graines.

L’interdiction de l’importation des semences sur la plateforme Amazon vers les États-Unis est entrée en vigueur le 3 septembre en ce qui concerne les vendeurs étrangers qui envoient cette marchandise directement aux consommateurs. Ceux qui passent par Amazon pour effectuer leurs commandes et qui ont des inventaires dans les entrepôts d’Amazon verront leurs offres retirées à compter du 30 septembre, a mentionné le «Wall Street Journal».