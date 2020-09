La hausse des cas préoccupe en basse-ville de Québec

Pendant que le coronavirus continue de gagner du terrain à Québec, l’industrie des bars s’alarme en basse-ville, où l’on a déploré deux éclosions récemment.

« Ça se rapproche [...] c’est épeurant » lance derrière son masque et ses lunettes Mary-Claude Vézina, qui travaille au pub La Chope, dans le quartier Limoilou, à moins d’un kilomètre de la microbrasserie La Souche où une éclosion a été déclarée vendredi.

Même si le nombre de contaminations liées au resto-bar du chemin de la Canardière reste faible aux dernières nouvelles — au moins deux employés et deux clients ont contracté l’infection —, Mme Vézina y voit la preuve qu’aucun établissement n’est à l’abri, même en suivant à la lettre les recommandations sanitaires.

Éviter un reconfinement

« Nous autres, on fait super attention, comme à La Souche. [...] Ça m’a fait réfléchir à matin quand j’ai vu ça. [...] Je me dis que ça peut t’arriver même si tu fais hyper attention », mentionne l’employée de La Chope, disant craindre pour sa santé d’abord, mais aussi de se retrouver une fois de plus sans boulot.

Pas très loin, sur la 3e Avenue, un gérant de la taverne irlandaise Le Trèfle, inaugurée il y a seulement un an, espère à tout prix éviter un reconfinement des bars. « Ici, il ne faudrait pas que ça ferme une autre fois. Trois mois avec “0” à la fin du mois, c’est sûr que ce n’est pas très gagnant pour une business qui vient juste de s’établir », indique Pierre-Luc Drolet, en faisant référence au précédent confinement.

30 nouveaux cas

Encore samedi, le bilan de la pandémie s’est alourdi de 30 nouveaux cas dans la région de la Capitale-Nationale, soit plus que la hausse de 18 cas qui avait été notée la veille. Il n’a toutefois pas été possible de savoir si certains d’entre eux sont liés aux éclosions en cours à La Souche et au bar Le Kirouac dans le quartier Saint-Sauveur.

« La semaine dernière, on était à deux ou trois nouveaux cas par jour, donc c’était quand même relativement minime, mais on a connu, je dirais, une accélération très importante, à cause du fait justement de ce qui s’est passé au bar Le Kirouac, notamment », a déclaré samedi le Dr Jacques Girard, directeur de Santé publique par intérim au CIUSSS de la Capitale-Nationale, sur les ondes de TVA Nouvelles.

♦ À l’échelle du Québec, 175 nouveaux cas de COVID-19 se sont ajoutés, samedi, ainsi que deux décès qui sont toutefois survenus entre le 29 août et le 3 septembre.