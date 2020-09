La vie hors du commun d’un équipage de navire marchand

Ils ont des horaires atypiques et passent en moyenne de six à neuf mois par année sur l’eau, aux commandes de navires de plus de cent mètres de long. Le capitaine et ses trois officiers de navigation ont sur leurs épaules une grande responsabilité: la moindre déviation de leur bateau peut être fatale.

Nous avons suivi durant 11 jours un capitaine et deux officiers de navigation du Groupe Desgagnés pour comprendre leur réalité durant un quart de travail.

Michel Duplain / Capitaine / 41 ans d’expérience

«Je m'étais toujours dit qu’un beau jour, j'allais être capitaine», affirme Michel Duplain. Après avoir «occupé à peu près tous les postes sur un navire» et cumuler les trois grades d’officier de navigation, il dirige aujourd’hui l’équipage du «Sedna Desgagnés», un navire-cargo qui dessert le Grand Nord canadien et québécois de juin à novembre.

Le «Sedna Desgagnés» transporte à peu près de tout : matériaux de construction, meubles, véhicules, etc. Il doit souvent traverser des conditions météorologiques capricieuses (tempêtes, glace, pluie abondante, etc.)

«Être psychologue»

Lorsqu’il dirige le «Sedna», Michel Duplain n’est pas derrière une «roue de bateau», comme le pensent la plupart des gens, avance-t-il. Il supervise les opérations de navigation, mais ne touche pas directement aux commandes.

«Et il y a tout le temps quelque chose à côté. Tu peux être psychologue, tu prends soin de l’équipage et du bateau», ajoute-t-il.

Capitaine Duplain travaille cinq mois de suite par année sur le «Sedna Desgagnés» et profite de sept mois de congé. Au début de sa carrière, il lui arrivait par contre d’œuvrer pendant huit, neuf mois par année.

À toute heure de la journée

Au jour le jour, il supervise habituellement les opérations de 6h à 18h, mais il reste par la suite sur appel. Il peut donc se lever à toute heure de la nuit si son aide est réquisitionnée.

Même s’il cumule plus de 40 ans d’expérience, Michel Duplain affirme qu’il en apprend encore tous les jours sur son métier grâce aux jeunes marins, de plus en plus nombreux parmi les équipages.

Un capitaine gagne entre 90 000 et 150 000$, selon le Comité sectoriel de main-d’œuvre de l’industrie maritime.

Antoine Bouchard / Premier officier de navigation / 3 ans d’expérience

À 26 ans, Antoine Bouchard est conscient qu’il est très jeune pour être le bras droit d’un capitaine. Il occupe le deuxième poste le plus haut gradé parmi ceux qui manœuvrent le navire.

«Le fait que j’aille commencer assez jeune comme premier officier, c’est sûr que c’est un peu plus challengeant parce que mes supérieurs vont être plus méfiants à mon égard du fait que je n’ai pas une expérience énorme», explique-t-il.

Sur chaque navire, il y a une seule personne qui possède le titre de premier officier. C’est lui qui dirige normalement l’équipage lors des complexes opérations de chargement et déchargement. Il a aussi des quarts de travail à la navigation, durant lesquels il supervise un timonier, la personne en charge de manipuler les manivelles qui font bouger le navire.

Antoine Bouchard travaille sur le «Damia Desgagnés», un asphaltier-pétrolier qui vogue sur la Voie maritime du Saint-Laurent et les Grands Lacs. M. Bouchard supervise donc le transbordement des produits pétroliers à bord du navire, une opération très délicate en raison de la nature de la cargaison.

Rêver d’être capitaine

Le premier officier a su gravir les échelons rapidement entre autres en raison de la pénurie de main-d’œuvre qui frappe l’industrie maritime présentement. Son rêve est bien sûr de monter un échelon de plus pour devenir capitaine.

Un officier de navigation peut gagner entre 70 000 et 120 000$, selon le Comité sectoriel de main-d’œuvre de l’industrie maritime.

Marie-Rose Lespérance / troisième officière de navigation / Première année

Le monde maritime est traditionnellement masculin et cela s’observe encore aujourd’hui, selon Marie-Rose Lespérance. «Sur les navires, il y a encore un nombre restreint de femmes versus le nombre d’hommes. Comme en ce moment, je suis la seule femme qui travaille sur le pont à bord du Bella», explique-t-elle.

Par contre, elle note qu’à l’Institut maritime du Québec, la proportion de femmes augmente «parce qu’ils essaient d’aller en chercher plus et de faire de la promotion», ajoute l’officière de navigation.

Première rotation

Marie-Rose Lespérance entamait sa première rotation sur un navire comme troisième officière de navigation quand nous l’avons rencontrée sur le «Bella Desgagnés».

Durant ses quarts de travail, l’officière de navigation doit manœuvrer le navire. Elle s’assure ainsi de suivre une trajectoire optimale en fonction des conditions météorologiques. Puis, lorsque le navire a accosté, elle se rend sur le pont où elle agit comme liaison entre le premier officier de navigation qui est à terre et les matelots qui sont à ses côtés lors des opérations de chargement et de déchargement de la cargaison.

Le «Bella Desgagnés» est un navire-cargo mixte qui transporte à la fois des marchandises, des habitants ainsi que des touristes dans la région de la Côte-Nord et de la Basse-Côte-Nord. D’avril à février, il dessert 12 municipalités, dont une majorité ne sont accessibles qu’en avion ou en bateau, semaine après semaine.

