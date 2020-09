L’épopée de LDT pour récupérer sa bague du Super Bowl

Le célèbre joueur des Chiefs de Kansas City et médecin, Laurent Duvernay-Tardif, a vécu quelques péripéties pour récupérer sa bague de champion du Super Bowl LIV.

En vacances à Gaspé, il a fait livrer le précieux souvenir à cet endroit, explique-t-il dans sa Story Instagram, vendredi.

«Je suis un peu stressé. On est à Gaspé en ce moment en vacances et on a fait livrer la bague du Super Bowl des Chiefs de Kansas City à Gaspé. Évidemment, c’était supposé arriver jeudi et là on est vendredi 4h45 et on n’a toujours pas de bague», lance-t-il dans sa Story.

Il s’est donc rendu au hangar de l’entreprise FedEx de Gaspé pour tenter de retrouver le précieux colis.

Le colis ne s’y trouvant pas, Laurent Duvernay-Tardif s’est donc lancé dans une chasse au trésor dans la ville gaspésienne.

L’histoire se termine bien : grâce à l’aide du propriétaire de l’entreprise responsable de la livraison des colis de FedEx dans la ville, il a finalement pu mettre la main sur sa bague.