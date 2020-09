Plus de 3000 mises à pied attendues dans le milieu hôtelier de Québec

Les prochains mois s’annoncent incertains pour l’industrie hôtelière de Québec.

La période des grandes vacances maintenant est maintenant terminée et le mois d’août a donné un souffle de vie à plusieurs hôteliers, mais l’automne pourrait s'avérer difficile.

L’hôtel Le Priori se réjouit d’une fin d’été au-delà des attentes, mais son directeur ne se fait pas d’illusions.

«On a eu trois semaines très surprenantes, on ne s’attendait pas à avoir autant de monde. On a été très touchés du soutien des Québécois. Malheureusement, ça ne va pas être suffisant quand on parle de l’ensemble de l’année 2020», a déploré Erwan Franchet en entrevue avec TVA Nouvelles, samedi.

L’absence de la clientèle internationale fait mal. On s’attend aussi à ce que la clientèle d’affaires soit beaucoup moins présente, catégorie qui génère 35% du chiffre d’affaires de l’hôtellerie de la région, d’après l’Association hôtelière de Québec. Il pourrait y avoir entre 3500 et 3800 mises à pied dans l’industrie au cours des prochaines semaines, selon la directrice générale Marjolaine De Sa.

«On souhaite vraiment que le gouvernement fédéral continue la subvention pour certains secteurs de l’économie, dont l’hôtellerie et le tourisme, et ce, probablement jusqu’aux mois de mai ou juin l’an prochain», espère la DG.

«On s’est organisé avec l’équipe pour garder tout le monde à bord. Après, pour combien de temps? Ça, malheureusement, je ne peux pas le dire», dit pour sa part Erwan Franchet de l’hôtel Le Priori.

La taxe municipale «basée sur 2019»

Une autre inquiétude de plusieurs propriétaires hôteliers : le paiement de la taxe municipale. La Ville de Québec est interpelée.

«On a des comptes de taxes municipaux où on nous demande des sommes basées sur nos chiffres d’affaires de 2019, qui était la meilleure année à vie pour la Ville de Québec en termes de tourisme. C’est juste impossible de rencontrer ces obligations aujourd’hui», souligne Erwan Franchet.

En attendant, les hôtels mettent les bouchées doubles pour inciter les Québécois à visiter la Capitale nationale cet automne.